Lorenzo Musetti ha annunciato il suo ritiro dal Masters 1000 di Miami. La decisione è stata comunicata dall'atleta tramite i suoi canali social, motivata dalla necessità di recuperare pienamente la condizione fisica. L'ATP ha confermato che il motivo del forfait è un infortunio al braccio destro.

Le parole di Musetti e il focus sul recupero

Attraverso una storia su Instagram, Musetti ha spiegato: “Ciao a tutti, purtroppo ho dovuto ritirarmi dal Miami Open. Adoro giocare qui, ma ho solo bisogno di un po’ di tempo per sentirmi al 100% in campo. Apprezzo il vostro supporto e non vedo l’ora di vedervi tutti durante la stagione sulla terra battuta!”.

Le sue parole evidenziano la determinazione a tornare al massimo delle sue capacità.

L'infortunio al braccio destro e le sue implicazioni

L'ATP ha specificato che l'infortunio al braccio destro è la causa del ritiro di Musetti dal torneo in Florida. Questa problematica è distinta da quella che lo aveva costretto al ritiro agli Australian Open, dove era stato fermato da un infortunio alla coscia destra. La ricorrenza di infortuni in diverse parti del corpo sottolinea una fase delicata per l'atleta, che richiede un'attenta gestione del recupero.

Impatto sul ranking ATP e il ritorno sulla terra battuta

Il ritiro dal Miami Open avrà immediate ripercussioni sul ranking ATP di Musetti. Avendo raggiunto gli ottavi di finale nell'edizione precedente, l'azzurro perderà i 100 punti difesi.

Prima dell'annuncio, Musetti era testa di serie numero quattro nel tabellone del Miami Open 2026, con 4.365 punti in classifica. Con il forfait, il suo punteggio scenderà a 4.265 punti. Nonostante questa battuta d'arresto, il suo rientro in campo è previsto per la stagione europea sulla terra battuta. Questa superficie è storicamente favorevole all'italiano, che nel 2025 aveva ottenuto risultati di rilievo: finale a Montecarlo e semifinali al Roland Garros, a Madrid e a Roma, totalizzando 2.250 punti in quei quattro tornei.

Un periodo di sfide fisiche per Lorenzo Musetti

La decisione di fermarsi si inserisce in un contesto di recenti problemi fisici. Agli Australian Open, era stato costretto al ritiro nei quarti a causa dell'infortunio alla coscia destra.

Successivamente, per concentrarsi sul recupero, Musetti aveva scelto di saltare i tornei sudamericani sulla terra battuta. Questa serie di eventi evidenzia l'importanza per l'atleta di dedicare il giusto tempo al recupero e alla riabilitazione per preservare la sua carriera a lungo termine e tornare a competere ai massimi livelli.