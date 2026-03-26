Un epilogo senza la gioia della vittoria per le azzurre Alessia Orro e Myriam Sylla nella recente edizione della Coppa di Turchia femminile. Entrambe le talentuose giocatrici italiane, figure di spicco nelle rispettive formazioni, hanno visto svanire il sogno del trofeo in semifinale. Questa battuta d'arresto apre un periodo cruciale per le loro ambizioni di successo all'estero, con le squadre di appartenenza, il Fenerbahce Istanbul e il Galatasaray Istanbul, ora concentrate sui prossimi impegni dopo aver mancato l'accesso alla finale, poi vinta dal VakifBank.

Semifinali amare: il percorso delle italiane si ferma

La corsa al titolo per il Fenerbahce Istanbul, che schierava la palleggiatrice Alessia Orro, si è conclusa con una sconfitta per 3-1 contro l’Eczacibasi Istanbul. I parziali della sfida (25-22; 25-17; 22-25; 33-31) delineano un incontro combattuto, ma che ha visto prevalere la formazione avversaria in momenti chiave. Parallelamente, la schiacciatrice Myriam Sylla e il suo Galatasaray Istanbul hanno dovuto arrendersi al VakifBank Istanbul con un netto 3-0 (25-19; 25-20; 25-16). Questa partita ha evidenziato la superiorità del VakifBank, che si è poi aggiudicato il torneo. Le eliminazioni in semifinale segnano un momento di riflessione per le atlete italiane e i loro club, ora chiamati a concentrarsi con determinazione sui prossimi e decisivi obiettivi stagionali.

Il trionfo del VakifBank e le prospettive future dei club

Il prestigioso trofeo della Coppa di Turchia è stato infine sollevato dal VakifBank, sotto la guida esperta di coach Giovanni Guidetti. La squadra ha prevalso in finale sull’Eczacibasi di coach Giulio Bregoli con il punteggio di 3-1 (25-19; 21-25; 25-20; 25-20), celebrando così il trentesimo titolo conquistato alla guida del club. Per le "gialloblù" del Fenerbahce, l'eliminazione dalla Coppa di Turchia si aggiunge alla recente uscita dai quarti di finale di Champions League per mano di Scandicci, delineando un periodo di grande intensità e sfide continue. La formazione di Alessia Orro si prepara ora ad affrontare le semifinali dei playoff del campionato turco, dove incrocerà lo Zeren Spor Ankara in una serie al meglio delle tre partite.

Dall'altra parte del tabellone, il VakifBank e l'Eczacibasi si contenderanno l'accesso alla finale, promettendo un'altra serie avvincente e di alto livello.

Il Galatasaray di Myriam Sylla, invece, sposta il suo focus sulla finale della CEV Cup, la seconda competizione europea per importanza. Qui, la squadra turca affronterà le italiane di Chieri in un doppio confronto che si preannuncia di notevole spessore e che rappresenta un'opportunità concreta per la conquista di un titolo internazionale. Sul fronte interno, il Galatasaray sarà impegnato nei playoff per il quinto posto del campionato, con una semifinale che lo vedrà opposto al Turk Hava Yollari. La stagione turca si conferma dunque ricca di appuntamenti decisivi e di sfide importanti per le formazioni che annoverano tra le loro fila le talentose atlete azzurre, alla ricerca di riscatto e nuovi successi.