Filippo D’Aiuto ha conquistato la seconda tappa della Settimana Internazionale di Coppi e Bartali 2026, tagliando il traguardo in solitaria a Massalengo. La vittoria è giunta al culmine di una frazione avvincente, partita da Lodi, che ha visto il corridore della General Store – Essegibi – F.Lli Curia sferrare l'attacco decisivo a pochi chilometri dall'arrivo, sorprendendo il gruppo e assicurandosi anche la maglia di leader della classifica generale.

La corsa è stata inizialmente animata da una fuga di quattro corridori, che hanno dettato il ritmo nelle prime fasi.

Tuttavia, il gruppo ha saputo gestire la situazione, riducendo progressivamente il distacco e riassorbendo i fuggitivi. A circa quindici chilometri dal traguardo, la situazione si è stabilizzata in una fase di attesa, con il plotone compatto e pronto a giocarsi la vittoria.

Il momento chiave della giornata si è verificato a cinque chilometri dalla fine, quando Filippo D’Aiuto ha lanciato il suo scatto perentorio. L'azione fulminea ha colto di sorpresa gli avversari, permettendogli di guadagnare un vantaggio cruciale. D’Aiuto ha mantenuto un ritmo elevato fino alla linea d'arrivo, dove ha concluso la sua prova con il tempo di 3:42:37, impedendo di fatto una volata di gruppo per la vittoria di tappa.

Classifica di Tappa e Maglia di Leader

Alle spalle del vincitore, la volata del gruppo ha determinato le posizioni successive. Matteo Moschetti (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) si è classificato secondo, seguito da Tommaso Bessega (Team Polti VisitMalta) in terza posizione, entrambi con un ritardo di cinque secondi da D’Aiuto. La top ten di giornata ha visto anche Alessio Magagnotti, Alessio Menghini, Martin Svrček, Axel Laurance, Adrien Boichis, Thomas Pesenti e Nicolò Arrighetti, tutti giunti con lo stesso distacco.

Grazie a questa vittoria di tappa, Filippo D’Aiuto si è aggiudicato anche la prestigiosa maglia di leader della classifica generale, vantando ora un margine di tredici secondi sui diretti inseguitori.

La sua azione solitaria ha dimostrato non solo forza fisica, ma anche una notevole intelligenza tattica, che gli ha permesso di anticipare le mosse del gruppo e conquistare un doppio successo.

La Settimana Coppi e Bartali 2026: Panoramica

La Settimana Internazionale di Coppi e Bartali 2026 celebra la sua quarantunesima edizione e si conferma un appuntamento di rilievo nel calendario UCI Europe Tour, classificato come prova di categoria 2.1. L'evento si sviluppa su un percorso totale di 819,7 chilometri, con inizio il 25 marzo da Barbaresco, in Piemonte, e conclusione il 29 marzo a Gemona del Friuli.

La seconda tappa, che ha visto il trionfo di D’Aiuto, si è snodata per 158 chilometri tra Lodi e Massalengo.

La competizione vede la partecipazione di numerose formazioni di alto livello, tra cui spiccano team come Red Bull-Bora-Hansgrohe, Team Polti VisitMalta, Soudal Quick-Step e INEOS Grenadiers, a testimonianza del prestigio della corsa. Questa vittoria segue quella di Axel Laurance nella tappa inaugurale, e le prossime tre frazioni si preannunciano decisive per definire le sorti della classifica generale e delle varie maglie di specialità.