Otepää, in Estonia, si prepara ad ospitare l'ottava tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon, un evento in programma tra giovedì e domenica. Questa competizione assume un duplice valore: simbolico e concreto, configurandosi come la prova generale in vista dei Mondiali 2027, che vedranno proprio la località estone come sede principale. Il piccolo centro dell'Estonia meridionale, dopo anni di impegno e ambizioni, si avvicina così alla realizzazione di un traguardo a lungo perseguito.

Un percorso quasi ventennale

La volontà di ospitare i Mondiali di biathlon a Otepää risale al 2009.

Da allora, è iniziato un percorso costante e determinato per raggiungere questo obiettivo. L'attuale tappa di Coppa del Mondo rappresenta, pertanto, un passaggio fondamentale e strategico verso l'evento iridato del 2027.

Esperienze pregresse e contesto attuale

Otepää vanta una solida esperienza nell'organizzazione di competizioni di alto livello. La località ha già ospitato una tappa di Coppa del Mondo nel marzo 2022, due edizioni dei Campionati Europei (nel 2010 e 2015) e due dei Mondiali juniores (nel 2014 e 2018). Questo bagaglio di esperienze pregresse costituisce una solida base per affrontare con sicurezza l'organizzazione dei prossimi Mondiali.

Il programma della tappa

Il weekend di gare prevede le competizioni di sprint nella giornata di giovedì, gli inseguimenti il sabato e le gare miste la domenica.

Nel 2022, in occasione della precedente tappa, Quentin Fillon‑Maillet si era imposto nello sprint, seguito da Sturla Holm Lægreid e Benedikt Doll. Tra gli atleti italiani, Lukas Hofer aveva concluso al sedicesimo posto e Tommaso Giacomel al venticinquesimo. Nella mass start, Vetle Sjåstad Christiansen aveva trionfato davanti a Fillon‑Maillet e Sivert Guttorm Bakken, con Hofer sesto e Giacomel ventunesimo. La staffetta mista aveva visto l'Italia piazzarsi quattordicesima, mentre nella single mixed la squadra azzurra era giunta quinta.

Il contesto internazionale

La tappa di Otepää, in programma dal 12 al 15 marzo 2026, conferma il suo programma con sprint, inseguimenti e staffette miste. La designazione ufficiale di Otepää come sede dei Mondiali di biathlon 2027 sancisce il culmine di una strategia di lungo termine volta a consolidare la posizione della località estone nel panorama internazionale dello sport invernale.