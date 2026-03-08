L’Italia celebra la sua prima medaglia ai Mondiali Juniores di sci alpino, conquistata a Narvik grazie alla prestazione della squadra femminile nella combinata a squadre. Le azzurre Anna Trocker e Ludovica Righi, componenti del team Italia 1, si sono aggiudicate uno splendido argento.

La gara e il risultato della combinata a squadre

La competizione ha visto le atlete italiane confrontarsi con agguerrite avversarie. Nella manche di slalom, Anna Trocker ha dimostrato un'ottima forma, prendendo il comando con un vantaggio di oltre otto decimi sulla compagna di squadra che guidava la classifica provvisoria.

Tuttavia, la francese Charbotel, forte del vantaggio accumulato nel SuperG, è riuscita a precedere Trocker di trentotto centesimi, assicurando così alla Francia la medaglia d'oro. Il tandem italiano si è quindi classificato al secondo posto, conquistando l'argento.

Il podio e le altre formazioni italiane

Il podio è stato completato dalla coppia austriaca Hauzenberger/Raich, giunta terza a cinquantadue centesimi dalle vincitrici. La Svizzera 4, con Stucki e Flatscher, ha sfiorato il bronzo, mancando il podio per soli quattro decimi. Le altre formazioni italiane hanno ottenuto piazzamenti di rilievo: Italia 4, con Victoria Klotz e Arianna Putzer, si è classificata quinta; Italia 3, composta da Tatum Bieler e Sofia Amigoni, ha concluso settima; mentre Italia 2, con Camilla Vanni e Giorgia Collomb, è arrivata nona.

Un importante risultato per il futuro

La medaglia d'argento ottenuta da Trocker e Righi rappresenta un risultato di grande valore per la spedizione italiana ai Mondiali Juniores di Narvik. Questo successo conferma il potenziale delle giovani promesse azzurre nella disciplina della combinata a squadre, proiettandole verso futuri traguardi agonistici.