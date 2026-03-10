Martedì dieci marzo, nella quarta giornata delle Paralimpiadi Invernali di Milano‑Cortina, gli atleti italiani sono scesi in pista per le gare di sci alpino e sci di fondo. In programma la combinata alpina e le sprint, con la partecipazione italiana anche nelle competizioni di curling a squadre miste e hockey su slittino.

Il programma della giornata

La giornata è iniziata alle ore nove con le prove di super‑G della combinata alpina, nelle categorie femminili e maschili (visually impaired, standing e sitting). Hanno gareggiato Chiara Mazzel, Martina Vozza, Giacomo Bertagnolli, Federico Pelizzari, Davide Bendotti, Luca Palla e René De Silvestro.

Dalle ore nove e cinquanta‑cinque sono iniziate le qualificazioni delle sprint di sci di fondo maschili sitting, con Giuseppe Romele, Giuseppe Spatola, Michele Biglione e Marco Pisani. Semifinali e finali sono previste a partire dalle ore dodici e ventisei. Nel curling a squadre miste, l’Italia ha affrontato la Gran Bretagna alle ore nove e trenta‑cinque e affronterà la Norvegia alle ore diciotto e trenta‑cinque. Alle ore dieci e cinque, invece, è in programma la partita di para ice hockey tra Italia e Germania.

Dettagli tecnici e contesto

Le gare di sci alpino e sci di fondo rappresentano il cuore della giornata paralimpica. La combinata alpina assegnerà medaglie già dopo la prova di slalom, prevista intorno all’ora di pranzo.

Le sprint di fondo, con qualificazioni, semifinali e finali, promettono una giornata intensa per gli atleti azzurri. Il programma dettagliato include anche il curling e l’hockey su slittino, confermando la varietà delle discipline in cui l’Italia è impegnata.

Titoli in palio e copertura mediatica

Nella giornata di martedì dieci marzo sono stati assegnati dodici titoli paralimpici, equamente divisi tra uomini e donne, nelle gare di combinata alpina e sprint di sci di fondo. La diretta televisiva è stata trasmessa su Rai 2 HD e Rai Sport HD, mentre lo streaming è stato disponibile su Rai Play. Una diretta testuale è stata curata da OA Sport.

Le Paralimpiadi Invernali di Milano‑Cortina si svolgono dal sei al quindici marzo e rappresentano un momento di grande visibilità per gli sport paralimpici in Italia.