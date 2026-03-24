La sciatrice Anna Trocker ha raggiunto un traguardo significativo nella Coppa del Mondo di sci alpino. Alla sua sesta apparizione nel circuito maggiore, ha centrato un brillante nono posto nello slalom delle Finali di Lillehammer, un risultato che le ha permesso di conquistare i suoi primi punti in carriera.

L'ascesa nella WCSL List

Grazie ai 29 punti ottenuti con questo piazzamento nella top-10, la giovane atleta altoatesina ha fatto il suo ingresso nella WCSL List, la classifica cruciale che determina i pettorali di partenza nelle gare tecniche.

Attualmente, Trocker si posiziona al trentottesimo posto, a soli nove punti dalla top-30, una soglia chiusa dalla statunitense AJ Hurt.

Il valore del pettorale per la prossima stagione

La posizione nella WCSL List è di fondamentale importanza per l'ordine di partenza. Le prime sette atlete, infatti, estraggono un pettorale tra 1 e 7, mentre quelle dall’ottavo al quindicesimo posto scelgono tra 8 e 15. Le sciatrici classificate dalla sedicesima alla trentesima posizione, con almeno 500 punti WCSL nella specialità, partono in ordine dopo le prime quindici. Superare la soglia della top-30 garantirebbe ad Anna Trocker un pettorale decisamente più favorevole all’inizio della stagione successiva, offrendole un vantaggio competitivo non indifferente.

Per il momento, il suo attuale trentottesimo posto la colloca in una posizione di attesa. Le dinamiche dell'inizio della prossima stagione, presumibilmente a novembre, con i primi slalom, saranno decisive per la formazione della nuova graduatoria e, di conseguenza, per l'assegnazione dei pettorali.

Il sistema della WCSL e i suoi benefici

La WCSL (World Cup Starting List) è una graduatoria stilata dalla Federazione Internazionale Sci e Snowboard basandosi sui risultati ottenuti nelle gare di sci alpino. Nelle discipline tecniche, le atlete che si classificano tra la sedicesima e la trentesima posizione nella WCSL di specialità, e che hanno accumulato almeno 500 punti, hanno il diritto di partire immediatamente dopo le prime quindici.

Al contrario, chi si trova oltre la trentesima posizione parte in base al proprio punteggio FIS.

Questo sistema è progettato per premiare la continuità di rendimento e assicurare un ordine di partenza più vantaggioso alle atlete che dimostrano maggiore costanza. Per Anna Trocker, avvicinarsi alla top-30 significa, quindi, avvicinarsi a un vantaggio competitivo cruciale che potrebbe fare la differenza già nelle prime gare della stagione.