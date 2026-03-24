Jannik Sinner si prepara ad affrontare gli ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Miami. Dopo la vittoria ottenuta nella notte precedente, il tennista italiano, attualmente numero due del mondo, tornerà in campo contro lo statunitense Alex Michelsen in una sfida prevista non prima delle ore 21.00 italiane. Le prospettive di Sinner nel torneo e la sua crescita personale e sportiva sono state al centro delle analisi di Guido Monaco, giornalista di Eurosport, durante una recente puntata di TennisMania, trasmessa sul canale YouTube di OA Sport e condotta da Dario Puppo.

Monaco ha sottolineato come l'incontro con Michelsen rappresenti un test significativo, soprattutto per l'americano. "Sarà un bel test per Sinner, ma non mi spaventa, soprattutto per il Sinner che sto vedendo. Il test sarà per l’americano, perché potrà rendersi conto a che punto è. Magari un set sarà un po’ più tirato ed il secondo più rapido," ha commentato. Il giornalista ha anche ricordato un episodio di grande fair play mostrato da Sinner nel match precedente contro Moutet: "Il gesto di Sinner è stato di reale fair play: lo ha fatto con una carineria che è difficile da vedere sui campi da tennis. Poi quel game da 40-15 si è anche complicato."

La personalità di Sinner e il confronto con Alcaraz

Il giornalista ha voluto rimarcare la personalità e l’eleganza di Sinner in campo, rispondendo anche a chi, tra i tifosi, lamenta un'eccessiva enfasi sulla differenza di classe con Alcaraz.

"La personalità di Sinner non è una dote comune sul circuito professionistico. Jannik è un uomo di un’eleganza, di una sportività ed anche di una personalità sul campo che, accidenti, non è che si sia vista così spesso. Non ho mai visto un gesto scomposto, mai una reazione," ha affermato Monaco. Ha aggiunto che "Sinner ha un sistema nervoso ed una classe nel modo di comportarsi, si muove come una pantera, sta imparando tantissimo anche con i tocchi."

Il caso Clostebol e le prospettive a Miami

Monaco ha affrontato anche il tema della sospensione dello scorso anno, evidenziando come Sinner abbia saputo superare brillantemente la vicenda. "Proprio queste caratteristiche gli hanno consentito di mettersi alle spalle la sospensione dello scorso anno: Sinner è un super figo, una star dello sport mondiale, lui viaggia 3 spanne sopra gli altri.

Il suo modo di essere ha aiutato il processo di spegnere sul nascere ogni polemica ed interpretazione sul caso Clostebol. Assolutamente non sarà una macchia nella sua carriera. Non verrà di certo ricordata la sua carriera per quell’episodio," ha dichiarato il giornalista.

Guardando al tabellone di Miami, Monaco individua in Alexander Zverev l’avversario più credibile per Sinner nella corsa al titolo. Riguardo a Lorenzo Musetti, ha spiegato che il problema al braccio che lo affligge da mesi ha portato a una sosta precauzionale, ma non si tratterebbe di nulla di grave. L'attenzione resta dunque puntata su Sinner e sulla sua capacità di mantenere alta la concentrazione e la qualità del gioco, con la consapevolezza che la sua maturità e il suo stile rappresentano un punto di forza riconosciuto dagli addetti ai lavori.