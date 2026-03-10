L’Italia ha concluso con una vittoria il proprio percorso nel Gruppo A del torneo di sledge hockey alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Dopo le sconfitte iniziali contro Stati Uniti e Cina, la Nazionale azzurra ha ottenuto il successo contro la Germania per 2-1, assicurandosi il terzo posto nel raggruppamento.

La cronaca della partita

La sfida, disputata alla Santagiulia Ice Hockey Arena, si è aperta con la Germania in vantaggio grazie a una rete di Bussmann, realizzata dopo 2 minuti e 40 secondi. L’Italia ha reagito prontamente: al minuto 11:55, Larch ha siglato il gol del pareggio, riportando il match in equilibrio.

Nel secondo periodo, Landeros ha segnato la rete decisiva al 18:31, portando gli azzurri in vantaggio. Il terzo tempo ha visto la partita rimanere combattuta, nonostante l’Italia abbia creato numerose occasioni da rete.

Il computo delle conclusioni ha premiato gli azzurri, che hanno prevalso per 24 tiri a 12. La Germania è stata costretta a effettuare ben 22 parate, ma il risultato non è più cambiato fino al fischio finale, consegnando all’Italia la sua prima vittoria nel torneo.

Contesto e prospettive

Con questo successo, l’Italia chiude al terzo posto il proprio girone, rimanendo così fuori dalla lotta per le semifinali. Nonostante ciò, la vittoria rappresenta un segnale positivo dopo le difficoltà incontrate nelle prime partite e offre una base solida su cui costruire per i prossimi impegni della squadra.

Il torneo di Para Ice Hockey

Il torneo di Para Ice Hockey si svolgerà dal 7 al 15 marzo 2026 e vedrà la partecipazione di otto squadre, suddivise in due gironi da quattro formazioni ciascuno. Le prime due classificate di ogni girone accederanno direttamente alle semifinali. Le squadre rimanenti si contenderanno i piazzamenti dal quinto all’ottavo posto. Tutte le partite del torneo si disputeranno presso la Milano Santagiulia Ice Hockey Arena.