La seconda prova cronometrata della discesa maschile, valida per le finali di Lillehammer e disputata sulle nevi di Kvitfjell in Norvegia, ha visto il francese Nils Allegre registrare il miglior tempo con 1’46”68. Alle sue spalle, l'austriaco Vincent Kriechmayr ha chiuso a soli sette centesimi, mentre lo svizzero Alexis Monney si è piazzato a 34 centesimi. Tra gli italiani, Florian Schieder si è confermato il migliore, chiudendo in una solida quarta posizione, con un ritardo di 51 centesimi dal leader.

Le performance degli azzurri

La prestazione di Florian Schieder ha evidenziato la competitività degli azzurri.

Subito dietro l'altoatesino, si è posizionato l'austriaco Daniel Hemetsberger (+0.52). A seguire, Giovanni Franzoni ha mostrato un netto miglioramento rispetto alla prima prova, chiudendo a 63 centesimi e candidandosi a essere protagonista nella discesa di domani e nel superG.

La Top-10 e gli altri atleti italiani

Il norvegese Adrian Smiseth Sejersted si è classificato settimo (+0.87), precedendo lo svizzero Stefan Rogentin (+1.00). La Top-10 ha visto la presenza di altri due azzurri: Mattia Casse (+1.04) e Dominik Paris (+1.16). Benjamin Jacques Alliod ha chiuso tredicesimo (+1.35), mentre Christof Innerhofer si è piazzato ventiquattresimo (+2.83). Da notare la prova di Franjo Von Allmen che, dopo essere stato vicinissimo ai primi fino all'ultimo intermedio, ha perso posizioni nel tratto finale, concludendo nelle retrovie (+2.22).

Conferme e prospettive

Questa seconda prova cronometrata ha confermato le buone prospettive per gli azzurri in vista delle gare ufficiali. Il feeling di Florian Schieder con la pista di Kvitfjell è apparso ancora una volta evidente, così come il significativo miglioramento di Giovanni Franzoni, che si propone come un nome da seguire con attenzione per le prossime sfide.