Nel cuore delle Alpi austriache, sulla rinomata e impegnativa pista di Saalbach-Hinterglemm, si sono svolte le Finali di Coppa Europa 2026 di sci alpino. La discesa femminile ha incoronato la svizzera Stefanie Grob come vincitrice indiscussa, autrice di una prestazione eccezionale. Tuttavia, la giornata ha riservato un esito meno fortunato per le azzurre, che non sono riuscite a inserirsi nella top ten, un risultato che ha lasciato un po' di amaro in bocca per la spedizione italiana.

La giovane sciatrice elvetica ha dimostrato una superiorità inequivocabile fin dalle prime porte, dominando la competizione con una prestazione di altissimo livello tecnico e agonistico.

Stefanie Grob ha tagliato il traguardo con un vantaggio significativo di 23 centesimi sull’austriaca Lisa Grill, che ha così conquistato la seconda posizione, confermando il valore della scuola austriaca. A completare il podio, con una performance sorprendente e di grande carattere, è stata la statunitense Haley Cutler, la quale ha accusato un ritardo di 36 centesimi dalla vetta, dimostrando le sue crescenti ambizioni nel circuito.

La classifica ha rivelato un’intensa e combattuta battaglia per le posizioni immediatamente successive al podio, con distacchi minimi a testimonianza dell'equilibrio in pista. La quarta piazza è stata conquistata dall’austriaca Anna Schilcher, staccata di 41 centesimi dalla vincitrice, seguita dalla tedesca Fabiana Dorigo, che ha chiuso quinta a 49 centesimi.

La francese Garance Meyer si è piazzata sesta con un ritardo di 52 centesimi, mostrando una buona regolarità. A seguire, la svizzera Jasmin Mathis ha occupato la settima posizione a 54 centesimi, mentre l’austriaca Nadine Fest si è classificata ottava a 69 centesimi. La nona piazza è andata alla svizzera Elena Sanna Stucki, con un distacco di 78 centesimi. A chiudere la prestigiosa top ten, con un ritardo di 1.08 dalla vincitrice, è stata l’austriaca Vanessa Nussbaumer, completando un quadro di atlete di alto profilo.

Le Azzurre Lontane dalla Top Ten: Una Gara in Salita

Per quanto riguarda le atlete italiane, la giornata si è rivelata più complessa del previsto, con nessuna di loro capace di accedere alle ambite prime dieci posizioni.

La migliore tra le azzurre è stata Sara Thaler, che ha centrato l’undicesima posizione, accusando un ritardo di 1.12 dalla leader Stefanie Grob, un piazzamento comunque onorevole. Più indietro in classifica, Ilaria Ghisalberti si è piazzata diciannovesima con un distacco di 1.44, seguita da Ludovica Righi, che ha registrato un ritardo di 1.53. La ventiquattresima posizione è stata occupata da Sara Allemand, a 1.88 dalla vetta, mentre Federica Lani ha concluso la sua prova in trentesima posizione con un ritardo di 2.32. Infine, Alice Calaba ha registrato un ritardo di 2.34, chiudendo la partecipazione italiana in questa discesa.

Il Trionfo di Stefanie Grob: Un Passo Cruciale e Meritato nella Carriera

Questa vittoria assume un significato particolarmente rilevante e profondo per Stefanie Grob. Si tratta infatti del suo primo successo assoluto in Coppa Europa, un traguardo di grande prestigio raggiunto dopo aver già collezionato ben cinque podi nel corso della competizione, a riprova della sua costanza e del suo talento. Questo risultato non solo conferma il suo ottimo stato di forma e la sua crescita tecnica, ma rappresenta anche un passo fondamentale e decisivo nella carriera della ventunenne sciatrice svizzera. La Grob si afferma così con forza tra le protagoniste emergenti del circuito continentale, consolidando la sua posizione e ponendosi come una delle atlete più promettenti da tenere d’occhio nelle prossime stagioni di sci alpino internazionale.