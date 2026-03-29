Le sciabolatrici azzurre hanno sfiorato l'accesso alla semifinale nella recente tappa di Coppa del Mondo di scherma, specialità sciabola, che si è svolta nella città di Tashkent. Un risultato che, pur non portando a medaglie, ha evidenziato la costante crescita e la determinazione della squadra italiana in un contesto internazionale altamente competitivo. La formazione, composta dalle talentuose Michela Battiston, Mariella Viale, Manuela Spica e Claudia Rotili, ha iniziato il suo percorso con grande slancio, dimostrando subito la propria forza.

Agli ottavi di finale, le atlete hanno affrontato la Bulgaria, superandola con un netto e convincente punteggio di 45‑33, un avvio promettente che ha alimentato le speranze di un piazzamento di prestigio.

Il vero banco di prova è arrivato nei quarti di finale, dove le rappresentanti italiane si sono trovate di fronte una delle compagini più temibili del circuito, la Russia, che ha gareggiato sotto la sigla AIN. L'incontro è stato un vero e proprio duello di nervi e tecnica, caratterizzato da scambi intensi e un equilibrio quasi perfetto. Le azzurre hanno lottato con grande cuore e determinazione, cedendo il passo solo nelle battute conclusive dell'assalto con il punteggio finale di 45‑40. Nonostante la sconfitta, la prestazione ha confermato la capacità della squadra di tenere testa alle migliori al mondo.

Dirottate nel tabellone dei piazzamenti per definire la loro posizione finale, le atlete hanno prima mostrato la loro superiorità arginando la Germania con un altro risultato netto di 45‑33, per poi arrendersi alla forte Corea del Sud, che ha prevalso con un punteggio di 45‑37, chiudendo così la loro avventura nella competizione a squadre di Tashkent.

I risultati finali e i prossimi impegni

La vittoria finale della tappa di Tashkent è andata, come previsto, alla squadra russa (AIN), che ha coronato il suo percorso trionfando in finale contro gli Stati Uniti. Il terzo gradino del podio è stato conquistato dal Giappone, che ha dimostrato ancora una volta la sua eccellenza nella disciplina. Per le sciabolatrici italiane, la trasferta in Uzbekistan si è conclusa senza la gioia di una medaglia, ma con la consapevolezza di aver accumulato punti preziosi per il ranking di Coppa del Mondo, fondamentali in vista dei prossimi e cruciali appuntamenti stagionali.

Il calendario internazionale prevede già la prossima sfida per la sciabola femminile, che si terrà ad Atene dal 17 al 19 aprile, un'occasione per le azzurre di riscattarsi e puntare ancora più in alto.

Il cammino delle azzurre nelle tappe precedenti

Analizzando il percorso delle sciabolatrici azzurre nelle tappe precedenti della Coppa del Mondo, emerge un quadro di costante impegno e miglioramento. Nella tappa disputata ad Algeri, la squadra italiana, con una formazione leggermente diversa che includeva Michela Battiston, Manuela Spica, Mariella Viale e Vittoria Mocci, aveva già dimostrato il suo valore. Anche in quell'occasione, le azzurre si erano fermate agli ottavi di finale dopo una sfida particolarmente combattuta contro la Spagna, persa con il punteggio di 45‑43, un match deciso da una rimonta delle iberiche proprio nell'ultimo assalto.

Successivamente, nel tabellone dei piazzamenti, le atlete avevano concluso in tredicesima posizione, dopo aver subito una sconfitta con l'Uzbekistan (45‑31) e aver ottenuto importanti vittorie contro l'Azerbaigian (45‑31) e la Polonia (45‑42). Questi risultati, seppur non sempre coronati da medaglie, confermano la crescita e la competitività della squadra italiana, che continua a lavorare con dedizione per raggiungere le posizioni di vertice nel panorama internazionale della sciabola femminile, puntando a consolidare la propria presenza tra le élite di questa affascinante disciplina.