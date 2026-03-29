La Russia è tornata protagonista sulla scena internazionale della ginnastica ritmica, conquistando la prima tappa della Coppa del Mondo 2026 a Sofia, in Bulgaria. Dopo una lunga assenza dalle competizioni, la formazione russa, che ha gareggiato sotto la sigla AIN2, si è imposta con un punteggio complessivo di 54.250, segnando un ritorno di rilievo nel circuito mondiale.

La squadra russa ha iniziato la competizione dal quarto posto, ottenendo 26.750 punti nella prova con le cinque palle. La rimonta decisiva è avvenuta nella seconda parte della gara, grazie a una performance eccellente nell'esercizio misto con sei clavette e due cerchi, che ha fruttato 27.500 punti.

Questo risultato ha permesso alla Russia di superare le avversarie e di aggiudicarsi la vittoria, a quasi quattro anni dal suo ultimo successo internazionale.

Il podio e la classifica generale

Sul podio, alle spalle della Russia, si sono classificate la Germania, che ha conquistato il secondo posto con 54.050 punti, e la Bulgaria, terza con 53.600 punti. La squadra bulgara, che aveva concluso la prima giornata in testa, è scivolata al terzo gradino dopo la prova con clavette e cerchi. Fuori dal podio, la Cina ha terminato quarta con 53.150 punti, seguita da Uzbekistan, Giappone, Ucraina e Bielorussia, quest'ultima anch'essa rientrata dopo un periodo di assenza dalle competizioni internazionali.

Le Farfalle italiane hanno mostrato una buona ripresa, recuperando tre posizioni rispetto alla giornata precedente e chiudendo in nona posizione con un totale di 47.800 punti. La squadra, composta da Chiara Badii, Sofia Sicignano, Bianca Vignozzi, Sasha Mukhina, Gaia Pozzi e Serena Ottaviani, ha registrato il sesto punteggio nell'esercizio misto (24.750), dopo aver ottenuto 23.050 con le palle, riuscendo così a rientrare nella top-10 in un momento delicato per il movimento azzurro.

Prospettive future e calendario

Il ritorno della Russia in Coppa del Mondo è un segnale importante in vista dei prossimi appuntamenti internazionali, tra cui i Mondiali di agosto, dove verranno assegnati i primi pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Il circuito della Coppa del Mondo 2026 proseguirà con le tappe di Tashkent, Baku e Milano, cui si aggiungeranno le Challenge Cup di Portimão, Pechino e Cluj Napoca, secondo il calendario ufficiale della Federazione Internazionale di Ginnastica.

Le Finali di Specialità, prove non previste nel programma olimpico, si svolgeranno nella giornata successiva a Sofia, offrendo ulteriori occasioni di confronto tra le migliori ginnaste e squadre del panorama mondiale.