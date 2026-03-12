La Lega Calcio Serie A e l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (Unar) presentano una nuova edizione della campagna di sensibilizzazione “Keep Racism Out”. L’iniziativa si svolgerà in concomitanza con la ventinovesima e trentesima giornata del campionato di Serie A e con la XXII Settimana di Azione contro il razzismo, in programma dal 14 al 22 marzo 2026.

Iniziative negli stadi e sui campi da gioco

In ogni stadio, il podio portapallone, l’arco di allineamento delle squadre e la lavagna luminosa per le sostituzioni saranno personalizzati con l’adesivo della campagna.

I capitani indosseranno una fascia simbolo, mentre sulla manica destra delle maglie da gioco di tutti i calciatori sarà applicata la patch “Keep Racism Out”. Bambine e bambini del cerimoniale di gara porteranno la patch Unar sui loro kit.

Negli spogliatoi, calciatori, allenatori e ufficiali di gara riceveranno in dono la maglia “Keep Racism Out” e il Manifesto della campagna, che recita: “Oot. Una parola. Una scelta”. I maxischermi trasmetteranno lo spot con i testimonial Fabio Capello, Alessandro Del Piero e Christian Vieri. Dirigenti, allenatori e calciatori presenteranno un appello contro ogni forma di discriminazione durante le interviste pre e post gara, indossando l’adesivo dell’iniziativa.

In televisione, in Italia e all’estero, sarà trasmessa una grafica dedicata poco prima del fischio d’inizio di ogni partita.

Il contrasto alla discriminazione

Il presidente della Lega Calcio Serie A ha affermato: “La Lega Calcio Serie A è sempre in prima linea nel contrasto al razzismo e ad ogni forma di discriminazione”. Il direttore di Unar ha sottolineato che “sensibilizzare tifosi, atleti e nuove generazioni è fondamentale”.

Un impegno consolidato

La campagna “Keep Racism Out” è un’iniziativa consolidata, promossa dalla Lega Serie A in collaborazione con Unar fin dal 2020. In passato, analoghe edizioni sono state realizzate in occasione delle giornate di campionato e delle Settimane di Azione contro il razzismo, con modalità simili di coinvolgimento visivo e mediatico, tra cui spot, patch sulle maglie e iniziative negli stadi.