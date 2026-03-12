Anna Trocker ha dominato la prima manche dello slalom gigante femminile ai Mondiali juniores di sci alpino in corso a Narvik, in Norvegia. La giovane altoatesina ha chiuso al comando con il tempo di 1’00"17, infliggendo un distacco di 69 centesimi alla svizzera Sue Piller e di 88 centesimi alla connazionale Dania Allenbach. Ottima anche la prestazione dell’altra azzurra Giorgia Collomb, terza italiana in gara, che si è posizionata sesta a 1"18 dalla leader.

Una prova di forza

La performance di Trocker è stata netta e autorevole. Ha fatto registrare il miglior tempo in quasi tutti i settori, dimostrando una superiorità evidente.

Il vantaggio accumulato è significativo e le consente di affrontare con grande fiducia la seconda manche, in programma nel pomeriggio. Collomb, pur distanziata, resta in piena lotta per conquistare una medaglia.

Il contesto della competizione

La gara si svolge a Narvik, sede dei Mondiali juniores che si estendono dal 5 al 15 marzo. Anna Trocker, già medagliata d’argento nella combinata a squadre insieme a Ludovica Righi, conferma le sue elevate potenzialità anche nella prova individuale. Il successo nella prima manche le offre un’importante opportunità per conquistare il pettorale nominale per le Finali di Coppa del Mondo nella specialità.

Prospettive future

La giovane altoatesina, protagonista a Narvik, ha già dimostrato la sua crescita e il suo ruolo emergente nel panorama dello sci alpino giovanile. La sua prestazione odierna rafforza la convinzione delle sue future possibilità di successo a livello internazionale.