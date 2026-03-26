La Serie A1 di softball si prepara a ripartire con la stagione regolare, che prenderà il via sabato 28 marzo e si concluderà nel weekend del 15 e 16 agosto. Il calendario prevede anche date di recupero il 1° maggio, il 20 e 21 giugno, il 25 e 26 luglio, e il 25 agosto. L'obiettivo è chiaro: il Bollate Softball 1969 punta al terzo scudetto consecutivo, mentre Forlì e Saronno si candidano come le principali antagoniste.

Il Formato del Campionato e il Calendario

Il campionato vedrà la partecipazione di dieci squadre. Al termine della stagione regolare, le prime quattro classificate accederanno ai playoff, con accoppiamenti tra la prima e la quarta, e tra la seconda e la terza.

Le semifinali si giocheranno al meglio delle cinque partite: gara-1 e gara-2 sono in programma il 5 e 6 settembre in casa delle squadre classificate al terzo e quarto posto, mentre gara-3, gara-4 e l'eventuale gara-5 si disputeranno il 12 e 13 settembre sui campi delle prime due classificate.

La finale, denominata Italian Softball Series, seguirà il medesimo formato. Le prime due gare si terranno il 19 e 20 settembre in casa della squadra con la peggiore classifica, mentre le decisive gare-3, gara-4 e gara-5 si svolgeranno il 26 e 27 settembre sul campo della formazione meglio classificata.

La Coppa Italia e l'Accesso alle Competizioni Europee

La Coppa Italia è fissata per il 29 agosto. A contendersela saranno le prime quattro squadre della stagione regolare, determinate da una classifica specifica che considera esclusivamente le partite giocate con lanciatrici AFI.

Le semifinali seguiranno gli accoppiamenti 1-4 e 2-3, sempre con l'impiego di lanciatrici AFI. La finale, invece, sarà a campo libero e si disputerà su un terreno illuminato. La squadra vincitrice della Coppa Italia si assicurerà un prestigioso posto nella Cup Winners Cup (Coppa delle Coppe) del 2027.

Le Squadre Protagoniste: Bollate, Saronno e Forlì

Il Bollate Softball 1969, ora sotto la sponsorizzazione Quick Mill, si presenta ai nastri di partenza con l'ambizione di conquistare il terzo scudetto consecutivo. La squadra ha mantenuto il roster della scorsa stagione, arricchendolo con l'innesto dell'interna classe 2001 Leannelys Zayas e l'attesa di una lanciatrice americana il cui nome non è ancora stato rivelato.

Lo staff tecnico, guidato da Eduardo Arocha, è stato interamente confermato, garantendo continuità al progetto.

Tra le principali antagoniste, la neo-MKF Saronno ha operato un significativo rafforzamento della rosa, ingaggiando Elizabeth Avery da Macerata. La squadra ha inoltre confermato il solido blocco di giocatrici composto da Rotondo, Saviola, Bartoli e Toniolo, affidando nuovamente la guida tecnica al manager Willy Pino.

Anche Forlì si prepara alla stagione con ambizioni importanti, forte di uno stadio Buscherini rinnovato e di un nuovo capo allenatore, Pablo Suarez. La squadra farà affidamento inizialmente su Cacciamani e Comar, per poi integrare gradualmente Lacatena, Verni e una lanciatrice straniera.

Un rinforzo di spicco arriverà ad agosto con l'ingresso di Erika Piancastelli, in vista degli impegni europei.

Le Altre Aspiranti ai Playoff

La lotta per il quarto posto utile ai playoff si preannuncia serrata, con diverse squadre pronte a giocarsi le proprie carte. Caronno ha rafforzato la propria rosa con Sarah Edwards, Denia Moreno e la lanciatrice Yamerky Guevara Limonta. Macerata ha puntato su innesti significativi come Azzurra Branciari, Elisa Grifagno, Angelica Agrò, Katherine Carter e Kaitlyn Farley.

Le Mia Office Blue Girls, nonostante l'uscita di Bajusz, hanno confermato Nolan e Vodickova, aggiungendo le straniere Nicolette Picone e Kristyna El Ghannam. Castellana si affida al nuovo allenatore Igor Ongarato e a un reparto straniero rinnovato.

Collecchio ha intrapreso una rifondazione, schierando unicamente giocatrici italiane e richiamando Andrea Longagnani come manager. Rovigo, infine, mantiene il proprio blocco italiano e ha inserito Rodrigo Mulet e Cabrera Mendez. A completare il quadro, il New Bollate, neopromosso, si presenta con giocatrici come Bancora, Garavello, Masini e Di Lauro, pronte a dare battaglia.