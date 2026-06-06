Parigi è stata teatro di un’autentica impresa storica nel mondo del tennis: Maja Chwalinska, la talentuosa giocatrice di 24 anni, attualmente al numero 114 del ranking mondiale, ha scritto una pagina indelebile nella storia del Roland Garros. È infatti la prima qualificata in assoluto a conquistare un posto nella prestigiosa finale del singolare femminile. Il suo cammino straordinario, intriso di determinazione e talento, ha raggiunto il culmine con una vittoria convincente. Sul campo centrale di Parigi, Chwalinska ha superato la numero 25 del seeding, Diana Shnaider, con il punteggio di 7-6(4), 6-4, assicurandosi così l'accesso al match decisivo per il titolo.

Un traguardo senza precedenti nel Grande Slam

Il percorso di Maja Chwalinska è stato a dir poco eccezionale. Dopo aver superato ben tre impegnativi turni di qualificazione per accedere al tabellone principale, la giovane tennista ha dimostrato una resilienza e una forma fisica invidiabili. Questa è solo la sua terza partecipazione a un torneo del Grande Slam, eppure è riuscita a spingersi fino alla finale. Un risultato che la consacra come la prima giocatrice nella storia del Roland Garros a compiere un’impresa simile. A livello dell’Era Open, è solamente la seconda atleta a raggiungere una finale Slam partendo dalle qualificazioni, dopo la memorabile cavalcata di Emma Raducanu agli US Open del 2021.

Visibilmente emozionata e quasi incredula dopo il match, Chwalinska ha espresso tutta la sua gioia: “I mean, like a dream, honestly. I don’t know what’s going on. I don’t know what to say, I’m just very happy.” Parole che riflettono la grandezza di un momento che, per lei, sembra ancora un sogno.

La sfida per il titolo: Chwalinska contro Andreeva

La finale di sabato promette spettacolo e vedrà Maja Chwalinska affrontare un’altra giovane promessa del tennis mondiale: Mirra Andreeva. La tennista di 19 anni è anch'essa alla sua prima finale Slam, un traguardo significativo che sottolinea l'emergere di una nuova generazione di talenti. Andreeva ha conquistato l'accesso al match decisivo con una prestazione dominante, sconfiggendo Marta Kostyuk con un netto 6-1, 6-3.

Questa vittoria ha interrotto l'impressionante striscia vincente di 17 partite consecutive di Kostyuk sulla terra battuta, dimostrando la forza e la determinazione di Andreeva. Anche per lei, dunque, si tratta di un debutto assoluto in una finale di un torneo del Grande Slam, rendendo l'incontro un evento davvero inedito e atteso.

Contesto storico di un evento eccezionale

L'exploit di Maja Chwalinska si inserisce in un contesto storico di grande rilevanza per il tennis. Come accennato, è la seconda qualificata in assoluto a raggiungere una finale del Grande Slam nell’Era Open, dopo la già citata Raducanu agli US Open 2021. Questo la rende, inequivocabilmente, la prima qualificata nella storia del Roland Garros a centrare un risultato di tale portata.

La semifinale che l'ha vista protagonista ha rappresentato un momento epocale per il torneo parigino, destinato a rimanere negli annali. Dal canto suo, anche Mirra Andreeva ha scritto una pagina importante, emulando la leggendaria Conchita Martínez. Raggiungendo la sua prima finale Slam, Andreeva è diventata la prima semifinalista di un Grande Slam senza precedenti titoli nel singolare dal lontano 1977, evidenziando ulteriormente la portata storica di questa edizione del torneo.