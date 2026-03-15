Mikaela Shiffrin ha dominato lo slalom di Are, consolidando la sua leadership nella classifica generale di Coppa del Mondo. L'atleta statunitense si presenta alle finali di Lillehammer con un vantaggio significativo sulle dirette concorrenti nella corsa al titolo. La gara svedese ha segnato l'ottava vittoria stagionale su nove slalom disputati per Shiffrin, un risultato che conferma la sua supremazia tra i rapid gates.

La vittoria, la numero 109 della sua carriera in Coppa del Mondo, è maturata al termine di una seconda manche in cui Shiffrin ha sfiorato l'uscita a poche porte dal traguardo, riuscendo tuttavia a mantenere il controllo e a chiudere in prima posizione.

Sul podio, al suo fianco, la svizzera Wendy Holdener, terza a un secondo dalla vetta.

Le altre protagoniste e le azzurre in gara

Tra le atlete che si sono distinte nella competizione figurano Katharina Truppe e Paula Moltzan. Le sciatrici svedesi hanno offerto buone prestazioni, con Cornelia Oehlund che si è classificata al settimo posto, risultando la migliore tra le padrone di casa.

Per quanto concerne le italiane, Lara Della Mea è stata la più performante. Hanno preso parte alla gara anche Emilia Mondinelli e Giulia Valleriani, mentre Martina Peterlini ha ottenuto la qualificazione per le finali.

Il duello per la Coppa e il contesto internazionale

La stagione agonistica si avvia verso la sua conclusione, con la prospettiva di una nuova vittoria assoluta per Shiffrin, un traguardo che la collocherebbe al pari di Annemarie Moser-Pröll tra le atlete più vincenti nella storia della Coppa del Mondo femminile.

Il successo di Are rappresenta la 72ª affermazione in slalom per Shiffrin, che ora guida con decisione la classifica generale.

La prossima settimana, a Lillehammer, saranno assegnati i titoli di tutte le discipline. Shiffrin è pronta a contendersi la Coppa del Mondo nelle ultime gare in programma.