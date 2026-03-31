Si è concluso il progetto europeo Sies Sail, iniziativa che, tra gennaio 2025 e marzo 2026, ha unito circoli velici e istituzioni di Slovenia, Italia, Estonia e Serbia. Obiettivo primario: rendere la vela più accessibile, inclusiva e sostenibile. La Lega Navale Italiana, con la Sezione di Ostia, ha partecipato attivamente.

Cooperazione internazionale e formazione per la vela

Il cuore di Sies Sail: un intenso programma di cooperazione internazionale e scambio di buone pratiche. Incontri e sessioni di formazione per istruttori hanno permesso di confrontare approcci e strategie, migliorando l'accessibilità allo sport velico e innovando i metodi di insegnamento.

Risultati concreti e impatto sul territorio

Tra i risultati finanziati dall'UE, spiccano linee guida per programmi educativi inclusivi, workshop sulla cultura sportiva aperta e la tutela dell'ambiente marino, con iniziative di sensibilizzazione. La Lega Navale di Ostia ha ospitato i partner, trasformando la sua Sezione in un laboratorio formativo sul litorale romano, promuovendo inclusione, solidarietà e rispetto per il mare.

Impegno per l'ambiente, la legalità e l'accessibilità

L'impegno ambientale: un workshop di sensibilizzazione ambientale con 125 giovani velisti e istruttori. Per la tutela dell'ecosistema marino, un protocollo con la Capitaneria di Porto di Ostia ha coinvolto 30 tra allenatori e soci di vela d'altura nella segnalazione di rischi o inquinamento.

Le attività di inclusione sociale hanno utilizzato la "barca della legalità" Eros, confiscata e impiegata dalla Lega Navale Italiana. Uscite in mare per 120 giovani e accompagnatori da associazioni locali.

Per ampliare l'accessibilità, gli sport nautici sono stati promossi anche lontano dal mare (scuole, centri commerciali) tramite simulatori di Optimist e Windsurf, offrendo a bambini e studenti un primo approccio sicuro alla vela.

Un'eredità digitale e future collaborazioni

Un'eredità tangibile del progetto è la piattaforma online www.siessail.eu, che offre accesso a materiali e competenze acquisite dagli istruttori. Sies Sail ha consolidato la rete tra le organizzazioni, ponendo le basi per future collaborazioni europee nella vela inclusiva e sostenibile.