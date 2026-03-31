Tra poche settimane Javier Martinez dirà addio alla pallavolo, ma lo farà dopo una stagione da leader assoluto della sua squadra. Ad una manciata di match dalla fine del campionato, il ragazzo ha fatto 1.500 punti ed è tra i migliori realizzatori dell'anno oltre che del suo team. I risultati delle prossime partite saranno decisivi per stabilità se la Terni Volley Academy si salverà o se retrocederà.

I numeri della stagione di Javier

Anche se la sua squadra sta lottando per la salvezza, Javier si può dire soddisfatto della stagione che ha fatto dopo un anno di stop (nel periodo in cui ha partecipato al Grande Fratello).

Al termine del match che la Terni Volley Academy ha vinto contro Savigliano, sono state pubblicate alcune statistiche molto interessanti: Martinez ha trascinato il suo team realizzando 32 punti in 5 set, numeri molto importanti se si pensa che il campionato sta per finire.

Il giocatore 31enne è considerato l'unico vero leader del team che sta partecipando ai play-out, anche perché dall'esordio ad oggi ha fatto ben 1.500 punti da solo e questo dato potrebbe aumentare visto che ci sono ancora alcune partite da affrontare.

1500 punti ❤️‍🔥❤️‍🔥



Beh effettivamente un record cosi è alla portata di tutti, detrattori e maestrine di pallavolo su x

Aspetto foto dei vostri record qui😉 pic.twitter.com/zWpTsNvm5W — 🇦🇷🤍🇦🇷javier stan account (@peppayuppy) March 31, 2026

La soddisfazione del fandom

Questo record che ha raggiunto Javier dopo mesi di lavoro ha inorgoglito tutte le persone che hanno sempre creduto nel suo talento.

"Questi numeri non sono alla portata di tutti, stateci", "La sua grinta ha contagiato la squadra", "Io ci credo nella salvezza", "Un vero campione", "Siamo fieri di te", "Continua così", "Che grande carriera", "Fenomeno", "Ha lasciato il segno a prescindere da come andrà", "A Terni non lo dimenticheranno facilmente", si legge su X in questi giorni.

Un anno fa la finale del Grande Fratello degli Helevier

Oggi, 31 marzo, sul web non si sta parlando di Javier solo per questo importante record in campionato.

Esattamente un anno fa, infatti, andava in onda l'ultima puntata del Grande Fratello alla quale hanno partecipato gli Helevier.

Dopo una settimana di lontananza (Martinez è stato eliminato in semifinale), Helena e Javier si sono riabbracciati e da quel momento non si sono più staccati, se non per impegni di lavoro in giro per l'Italia.