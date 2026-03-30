Jannik Sinner ha compiuto un’impresa storica nel tennis, conquistando il Masters 1000 di Miami e, con esso, il prestigioso Sunshine Double. Questo segue il trionfo a Indian Wells di due settimane prima. La doppietta sul cemento statunitense gli ha garantito un incasso complessivo di oltre due milioni di dollari. La vittoria in Florida gli ha fruttato un assegno di 1,151 milioni di dollari (circa 1,001 milioni di euro), cifra identica a quella già ottenuta in California. L'ammontare totale dei premi in denaro per queste due vittorie ammonta a 2,302 milioni di dollari (circa 2,002 milioni di euro).

Il cammino verso il doppio successo

A Miami, Sinner ha superato in finale il ceco Jiri Lehecka con un doppio 6-4. L'incontro è stato condizionato dalla pioggia (75 minuti di ritardo all'inizio, 80 di interruzione nel secondo set). Nonostante le avversità, Sinner si è imposto con autorità. Il Sunshine Double è un'impresa per pochi, come Roger Federer. Ha dominato entrambi i tornei senza concedere un set, con una qualità di gioco stellare.

Il valore economico del Sunshine Double

Il montepremi per il vincitore del Miami Open è di 1,151 milioni di dollari (circa 1,001 milioni di euro), la stessa cifra incassata a Indian Wells. La somma dei due assegni raggiunge i 2,302 milioni di dollari (circa 2,002 milioni di euro).

Non è previsto alcun bonus o benefit economico aggiuntivo per il Sunshine Double. I due tornei sono distinti; la doppietta è un riconoscimento puramente sportivo, senza implicazioni finanziarie oltre i singoli premi.

Dettagli sui montepremi

Il montepremi complessivo del Miami Open 2026 è stato di 9,415,725 dollari. Il vincitore del singolare maschile, Jannik Sinner, ha ricevuto 1,151,380 dollari, cifra confermata anche per Indian Wells. Il valore del Sunshine Double risiede esclusivamente nel prestigio sportivo e nella rarità del successo, collocandolo tra i grandi del tennis, senza benefici economici supplementari.