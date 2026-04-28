Alexander Blockx, ex numero uno del mondo tra gli junior e vincitore dell’Australian Open ragazzi nel 2023, sta vivendo un momento di grande crescita nel circuito professionistico. Il tennista belga, ventunenne di Anversa, ha conquistato l’accesso ai quarti di finale del Masters 1000 di Madrid vincendo per 7-6(8), 6-2 contro Francisco Cerundolo. Questo risultato lo rende il più giovane belga di sempre a raggiungere i quarti in un Masters 1000 e il primo connazionale a spingersi così avanti nel torneo spagnolo dai tempi di David Goffin nel 2017.

Blockx, che in questa stagione ha già ottenuto tre successi contro giocatori della Top 20 sulla terra rossa, ha mostrato solidità e determinazione, gestendo la pressione e salvando tre palle break nel primo set e altre cinque nel secondo. “Nel primo set, per essere onesto, credo di aver avuto fortuna,” ha dichiarato Blockx dopo la partita. “Poi la sua energia è calata e io sono stato solido. Credo di poter continuare a crescere molto nella gestione dei momenti importanti. La prossima partita sarà davvero dura. Cercherò di continuare a servire bene e spero di avere delle chance.”

Un percorso in ascesa

Il percorso di Blockx nel tennis professionistico è segnato da tappe significative. Dopo il trionfo tra gli junior, il giovane belga è entrato nella Top 100 mondiale lo scorso gennaio, grazie alla vittoria nel Challenger di Canberra.

In questa stagione, Blockx ha migliorato il proprio bilancio, portandosi a otto vittorie e tre sconfitte. Con il risultato ottenuto a Madrid, è salito alla posizione numero 46 della classifica live, pronto al debutto tra i primi cinquanta del mondo.

Figlio di un ex atleta di ostacoli e di una nuotatrice professionista, Blockx si è distinto anche per la capacità di affrontare avversari di alto livello, come la vittoria contro il canadese Auger-Aliassime in terza ronda. La sua crescita è seguita con attenzione dagli addetti ai lavori, che lo considerano uno dei principali esponenti della nuova generazione del tennis mondiale.

La sfida con il campione in carica Casper Ruud

Nei quarti di finale del Masters 1000 di Madrid, Blockx affronterà il norvegese Casper Ruud, attuale campione in carica del torneo.

Ruud ha raggiunto questo turno superando Stefanos Tsitsipas in un incontro combattuto, deciso da tre tie-break. Per Blockx, questa è la prima volta che raggiunge i migliori otto in un torneo di questa categoria, un traguardo che conferma il suo progresso e la capacità di competere ai massimi livelli.

Il match contro Ruud rappresenta un banco di prova importante per il giovane belga. Blockx ha già dimostrato le qualità necessarie per imporsi anche contro avversari più esperti. La sua determinazione e la crescita costante fanno di Blockx uno dei protagonisti più interessanti di questa stagione sulla terra battuta.