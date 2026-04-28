La tennista tunisina Ons Jabeur ha dato il benvenuto al suo primo figlio, un maschietto di nome Elyan, annunciando la lieta notizia attraverso i propri canali social. Questo evento segna l'apertura di un nuovo e significativo capitolo nella vita dell'atleta, che condivide la gioia con il marito Karim Kamoun.

L'annuncio della nascita di Elyan

La notizia è stata diffusa tramite un toccante post su Instagram, dove Ons Jabeur ha condiviso la sua felicità con il mondo. Nel messaggio, la campionessa ha scritto: “A tiny miracle, a lifetime of love. Welcoming our baby boy, Elyan Kammoun 20/04/2026”.

Questo annuncio, accompagnato da una foto che ritrae la coppia con il neonato, è stato pubblicato martedì, confermando che la nascita del piccolo Elyan è avvenuta il giorno precedente, il 20 aprile 2026.

Un desiderio a lungo coltivato

L'arrivo di Elyan rappresenta il coronamento di un desiderio profondamente atteso dalla coppia. Già lo scorso novembre, Ons Jabeur aveva annunciato la sua gravidanza, condividendo un video emozionante. In quel filmato, lei e il marito Karim Kamoun, che è anche il suo allenatore, mostravano con tenerezza un body da neonato e una mini racchetta da tennis, accompagnati dalla didascalia che preannunciava: “Baby boy joining the team in April”. La nascita del figlio in aprile ha quindi rispettato le aspettative, portando grande gioia alla famiglia.

Pausa dal circuito e prospettive future

L'ex numero due del mondo, Ons Jabeur, si era presa una pausa dal circuito professionistico dopo il torneo di Wimbledon, motivando la sua decisione con la dichiarazione di non sentirsi più pienamente felice in campo. La maternità giunge in un momento di profonda riflessione e rinnovamento personale per l'atleta. Nonostante la pausa, Jabeur ha già espresso la ferma intenzione di tornare a competere nel circuito in futuro, dimostrando la sua determinazione a conciliare la vita familiare con la carriera sportiva di alto livello.

Il supporto della comunità tennistica

La nascita di Elyan ha generato un'ondata di messaggi di congratulazioni da parte di colleghe, fan e dell'intera comunità tennistica, a testimonianza del forte legame e affetto che circonda Ons Jabeur.

In questo contesto, è rilevante notare come la WTA (Women's Tennis Association) abbia recentemente rafforzato il proprio programma di supporto alla maternità. Questo programma offre alle atlete importanti agevolazioni, tra cui la protezione del ranking, un congedo retribuito e un sostegno specifico per la fertilità. Tali misure sono pensate per facilitare il ritorno delle campionesse sul circuito dopo la maternità, un supporto che potrebbe rivelarsi cruciale per il futuro rientro di Ons Jabeur nel mondo del tennis agonistico.