L'attenzione degli appassionati di tennis è tutta rivolta al Miami Open 2026, prestigioso torneo ATP Masters 1000 in corso negli Stati Uniti, dove il programma degli ottavi di finale vede l'atteso ingresso in campo di Jannik Sinner. L'azzurro scenderà sul cemento della Florida questa sera, con l'inizio del suo match previsto non prima delle ore 21.00 italiane, per affrontare lo statunitense Alex Michelsen. Una sfida cruciale che mette in palio l'accesso ai quarti di finale e importanti punti per il ranking mondiale.

Il programma della giornata al Miami Open 2026

La giornata tennistica ha preso il via alle ore 17.10 con l'incontro tra lo statunitense Taylor Fritz e il ceco Jiri Lehecka. Al termine di questa partita, il cui orario di conclusione è variabile, seguirà un interessante match femminile: non prima delle ore 19.00, si affronteranno la ceca Muchova e la canadese Mboko. Sarà solo dopo questi due confronti che il pubblico potrà assistere all'attesissimo match di Jannik Sinner contro Alex Michelsen, fissato come detto non prima delle ore 21.00, un appuntamento imperdibile per gli amanti del tennis italiano.

Sinner vs. Michelsen: in palio punti ATP e precedenti favorevoli

La posta in gioco per Jannik Sinner in questo ottavo di finale è significativa: il match mette infatti in palio ben cento punti ATP.

Attualmente, alla vigilia di questo turno, Sinner si trova a dover recuperare 2.090 punti nei confronti dello spagnolo Carlos Alcaraz, il quale è già stato eliminato dal torneo. Una vittoria questa sera permetterebbe all'azzurro di ridurre ulteriormente questo divario, portandosi a -1.990 punti dall'iberico (un miglioramento rispetto ai -2.150 punti con cui aveva iniziato il torneo). Questo risultato aprirebbe scenari interessanti per un possibile sorpasso nel ranking già in occasione del prossimo torneo di Montecarlo.

Per quanto riguarda i precedenti, la sfida tra Sinner e Michelsen sarà il terzo confronto diretto sul circuito maggiore. L'azzurro vanta un bilancio perfetto, avendo vinto entrambi gli incontri precedenti, entrambi disputati nel 2024.

Sinner si è imposto prima a Cincinnati con il punteggio di 6‑4 7‑5, e successivamente agli US Open con un netto 6‑4 6‑0 6‑2, dimostrando una chiara superiorità nei confronti del suo avversario statunitense.

Il Miami Open 2026: contesto del torneo e prospettive di ranking

Il Miami Open 2026, giunto alla sua quarantunesima edizione, si sta svolgendo dal 17 al 29 marzo presso l’iconico Hard Rock Stadium in Florida, Stati Uniti. Si tratta di un prestigioso evento combinato, che include sia un torneo ATP Masters 1000 per il circuito maschile sia un WTA 1000 per quello femminile. Il tabellone maschile è composto da un main draw di novantasei giocatori, con trentadue teste di serie che beneficiano di un bye, accedendo direttamente al secondo turno.

Jannik Sinner, attuale numero due del mondo, ha iniziato la competizione con un totale di 11.400 punti. Una vittoria negli ottavi gli consentirebbe di incrementare il suo bottino a 11.500 punti. Nel frattempo, Carlos Alcaraz, dopo la sua eliminazione al terzo turno, rimane fermo a 13.590 punti. In caso di un trionfo finale a Miami, Sinner potrebbe ulteriormente avvicinarsi al primato, portandosi a -1.190 punti dalla vetta del ranking, consolidando le sue ambizioni per un potenziale sorpasso già nel prestigioso appuntamento di Montecarlo.

Per seguire ogni momento di questa emozionante sfida, OA Sport offre la diretta live testuale del match tra Jannik Sinner e Alex Michelsen, garantendo una cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti per tutti gli appassionati.