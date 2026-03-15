Jannik Sinner ha raggiunto la sua prima finale in carriera al torneo di Indian Wells, superando con determinazione Alexander Zverev in due set (6‑2, 6‑4) in soli 83 minuti, sotto un sole cocente.

La partita

Nel deserto californiano, Zverev ha iniziato con un servizio potente, ma Sinner ha replicato con colpi incisivi di dritto e rovescio. Dopo una fase di equilibrio, l'azzurro ha ottenuto il primo break sul 3‑2, ne ha aggiunto un altro per il 5‑2 e ha concluso il primo set 6‑2. Nel secondo parziale, Sinner ha mantenuto alta l'intensità, strappando il servizio all'avversario sul 3‑3 per portarsi sul 4‑3 e proseguendo fino al 6‑4, sigillando il match in 83 minuti.

Le dichiarazioni di Sinner

Subito dopo l'incontro, Sinner ha espresso la sua soddisfazione: “Un grande risultato, la prima volta qui in finale per me è importante, sono estremamente contento di aver fatto meglio questo torneo questa settimana. Era il torneo di cui ho avuto più nostalgia lo scorso anno”.

Il contesto della finale

Ad attendere Sinner in finale ci sarà Daniil Medvedev, che ha fermato Carlos Alcaraz con un doppio 6‑3, 7‑6 (7/3), ponendo fine alla sua serie di vittorie consecutive. La sfida promette grande spettacolo e offre all'italiano l'opportunità di aggiungere un altro prestigioso trofeo al suo palmarès.

Un momento di svolta

La vittoria di Sinner segna un momento significativo nel suo percorso, specialmente dopo un inizio di stagione altalenante. La finale contro Medvedev, che ha interrotto la striscia di sedici successi di Alcaraz, conferma la competitività dell'evento e l'ottimo stato di forma di entrambi i finalisti.