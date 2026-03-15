Il Gran Premio di Cina si è affermato come uno degli appuntamenti più riconoscibili della Formula 1, grazie al suo tracciato moderno e alle sfide tecniche offerte dal circuito internazionale di Shanghai. Inaugurato nel 2004, il circuito ha ospitato numerose edizioni della gara, diventando un punto di riferimento per piloti e appassionati.

Dopo un'assenza dal calendario, durata dal 2020 al 2023, il Gran Premio di Cina è tornato a far parte del mondiale di Formula 1 nel 2024. Questo ritorno è stato accolto con entusiasmo sia dagli addetti ai lavori che dal pubblico, desideroso di rivedere le monoposto sfrecciare sul tracciato di Shanghai, noto per i suoi lunghi rettilinei e le curve impegnative.

Il circuito internazionale di Shanghai

Il circuito di Shanghai si distingue per la sua lunghezza e per la varietà delle curve, che richiedono ai piloti grande precisione e capacità di adattamento. La pista è stata spesso teatro di gare spettacolari e di momenti decisivi per la stagione, contribuendo a consolidare la reputazione del Gran Premio di Cina come evento di rilievo nel panorama della Formula 1.

Il calendario della Formula 1

Il Gran Premio di Cina è tornato nel calendario della Formula 1 nel 2024, dopo alcuni anni di assenza. La presenza della gara nel calendario rappresenta un segnale importante per la crescita e la diffusione della Formula 1 in Asia. Al momento, non ci sono conferme ufficiali sulla presenza del Gran Premio di Cina nelle edizioni successive al 2024.