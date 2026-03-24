Buongiorno: oggi, martedì 24 marzo 2026, l’attenzione del mondo del tennis è rivolta a Miami, dove si disputa il match degli ottavi di finale del prestigioso torneo ATP Masters 1000. Protagonista atteso è l’italiano Jannik Sinner, che affronterà lo statunitense Alex Michelsen. La diretta testuale della giornata ha segnalato che, dopo la conclusione di una vera e propria maratona tennistica tra Taylor Fritz e Jiří Lehečka, l’ingresso in campo dell’azzurro è previsto non prima delle ore 21.00.

Il contesto della sfida

Questa partita segna il terzo confronto sul circuito maggiore tra Sinner e Michelsen.

L’azzurro ha dominato i due precedenti, entrambi disputati nel 2024, imponendosi a Cincinnati con un punteggio di 6‑4, 7‑5 e agli US Open per 6‑4, 6‑0, 6‑2. La posta in gioco è significativa: il match mette in palio 100 punti ATP, fondamentali per la corsa di Sinner verso la vetta del ranking mondiale. Alla vigilia degli ottavi, l’italiano doveva recuperare 2.090 punti nei confronti dello spagnolo Carlos Alcaraz, già eliminato dal torneo. Una vittoria odierna permetterebbe a Sinner di ridurre il divario a ‑1.990 punti rispetto ai ‑2.150 iniziali, rendendo concretamente possibile un sorpasso già nel prossimo appuntamento di Montecarlo.

La cronaca della giornata tennistica

La giornata sui campi di Miami ha preso il via alle 17.10 con l’inizio della partita tra Taylor Fritz e Jiří Lehečka.

A seguire, il programma prevedeva il match femminile tra Muchova e Mboko, per poi lasciare spazio a Jannik Sinner, il cui ingresso in campo era fissato non prima delle ore 21.00. Il confronto tra Fritz e Lehečka si è rivelato combattuto, concludendosi alle 19.35 con la vittoria di Lehečka per 6‑4, 6‑7(4), 6‑2, che gli ha garantito l’accesso ai quarti di finale. Dopo una breve pausa tecnica necessaria per il cambio campo e l’uscita delle giocatrici, è iniziato il match femminile. Nonostante l’avanzamento del programma, l’attesa per Jannik Sinner rimane, con la sua partita ancora prevista non prima delle ore 21.00.

Il Miami Open 2026: dettagli sul torneo

Il Miami Open 2026 è un evento di spicco nel calendario tennistico, classificato come ATP Masters 1000.

Si svolge presso l’Hard Rock Stadium di Miami Gardens, in Florida, dal 17 al 29 marzo. Il torneo presenta un tabellone principale maschile composto da 96 giocatori, con i primi 32 tennisti testa di serie che beneficiano di un bye al primo turno. Jannik Sinner, attuale numero due del mondo, è annoverato tra i principali favoriti per la vittoria finale, insieme a nomi di spicco come Carlos Alcaraz e Novak Djokovic.