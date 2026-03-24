La Sir Sicoma Monini Perugia ha affrontato il Guaguas Las Palmas nei quarti di finale della Champions League di volley maschile 2025-2026. Nel match d’andata, iniziato alle 20.00, gli umbri, guidati dal capitano Simone Giannelli, hanno imposto il proprio ritmo. Il primo punto è stato di Semeniuk (pipe), con Ben Tara e Plotnytskyi protagonisti. Il Las Palmas ha risposto con Spencer e Osmany Juantorena. Il set d’apertura ha mantenuto un equilibrio, ma Perugia si è portata sul 7-10, grazie anche a un muro di Ben Tara. La sfida è stata intensa, con Perugia che ha dimostrato solidità e organizzazione, mentre il Las Palmas ha cercato di replicare con Juantorena e Spencer, ma ha dovuto fare i conti con la difesa umbra.

Le formazioni iniziali

Per Perugia: Giannelli (regia), Ben Tara (opposto), Semeniuk e Plotnytskyi (schiacciatori), Solè e Russo (centrali), Colaci (libero). Il Guaguas Las Palmas, allenato da Sergio Camarero: Juantorena, Larranaga, Ramos, Spencer, De Amo, Bezzera “Walla” Wallyson e Bruno. Osmany Juantorena, ex gloria della Nazionale Italiana, ha rappresentato un punto di forza per gli spagnoli.

Il cammino europeo e la vittoria nel ritorno

La Sir Sicoma Monini Perugia è protagonista indiscussa nella pool C della Champions League, con quattro vittorie su quattro incontri e il primato solitario. Nel match di ritorno, al Pala Barton Energy, Perugia ha superato il Guaguas Las Palmas per 3-1 (26-24, 25-19, 21-25, 25-20), consolidando la propria posizione.

Tra i protagonisti del ritorno, Osmany Juantorena ha realizzato 17 punti per il Las Palmas, mentre Oleh Plotnytskyi ne ha messi a segno 16 per Perugia, venendo nominato MVP. Le statistiche hanno evidenziato una prestazione equilibrata: Perugia ha chiuso con il 49% in attacco e dieci muri, il Las Palmas con il 51% in attacco e cinque muri. La partita ha ribadito il valore tecnico delle squadre e la capacità di Perugia di gestire i momenti cruciali.