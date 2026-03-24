Jannik Sinner prosegue il suo percorso impeccabile al Masters 1000 di Miami, conquistando l'accesso agli ottavi di finale dopo aver superato con determinazione il francese Corentin Moutet. Al termine dell'incontro, l'azzurro ha analizzato in conferenza stampa le difficoltà intrinseche nell'affrontare un avversario mancino, rivolgendo contestualmente lo sguardo al prossimo impegno che lo vedrà opposto all'americano Alex Michelsen.

Sinner ha spiegato dettagliatamente la sua strategia e le sue impressioni: “Era una partita difficile da affrontare, principalmente perché Moutet possiede numerose soluzioni da fondo campo.

Ho cercato di pressarlo rapidamente e, fortunatamente, ci sono riuscito. Contro Michelsen, tuttavia, sarà una partita totalmente diversa. Lui è un giocatore che è migliorato tantissimo in tutti gli aspetti del gioco, e per questo dovrò prepararla al meglio: vanta un buon servizio ed è particolarmente forte da fondo campo”. L'azzurro ha inoltre rimarcato come la preparazione tattica sia stata un elemento cruciale per affrontare un tennista mancino, evidenziando la grande varietà stilistica che contraddistingue questi atleti e citando Ben Shelton, Learner Tien e lo stesso Moutet come esempi di avversari particolarmente ostici per un destrorso.

La solida vittoria contro Moutet e un gesto di grande sportività

Nel match che lo ha visto prevalere su Corentin Moutet, Sinner si è imposto con il punteggio di 6-1, 6-4, dimostrando una notevole solidità sia al servizio che in risposta. Durante lo svolgimento della partita, l'italiano ha offerto una chiara prova di grande sportività: in un momento chiave dell'incontro, ha ammesso spontaneamente di aver toccato una palla prima che questa uscisse dal campo, assegnando così il punto all'avversario. Questo gesto di fair play ha ulteriormente confermato la correttezza e l'integrità di Sinner sui campi da tennis internazionali, qualità che lo contraddistinguono.

Un nuovo record e le prospettive per i prossimi ottavi di finale

Con questa significativa vittoria, Sinner ha raggiunto un traguardo di grande rilievo: ha infatti superato il record di 24 set consecutivi vinti nei tornei Masters 1000, precedentemente detenuto da Novak Djokovic, portando la sua striscia a quota 26. L'azzurro si prepara ora ad affrontare Alex Michelsen, il quale ha conquistato il pass per gli ottavi dopo aver orchestrato una rimonta vincente contro il cileno Alejandro Tabilo. Sinner, forte della sua impressionante striscia positiva e della crescita costante mostrata negli ultimi mesi, punta a proseguire il suo cammino trionfale a Miami e a confermare il suo eccellente stato di forma anche nei prossimi e impegnativi appuntamenti del circuito ATP.