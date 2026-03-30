Il fine settimana di Coppa del Mondo di scherma ad Astana ha visto l'Italia protagonista, raccogliendo numerose soddisfazioni nelle discipline della spada e della sciabola. Gli atleti azzurri hanno conquistato diversi prestigiosi podi, sia nelle gare individuali che in quelle a squadre, dimostrando un'ottima forma sebbene la vittoria finale sia sfuggita per un soffio in più occasioni.

Spada maschile: l'oro sfiorato per una sola stoccata

Il quartetto azzurro della spada maschile, composto da Matteo Galassi, Davide Di Veroli, Andrea Santarelli e Simone Mencarelli, ha mostrato grande determinazione, raggiungendo un eccellente secondo posto nella prova a squadre.

La finale, disputata contro la Francia, si è rivelata estremamente combattuta e avvincente, tenendo il pubblico con il fiato sospeso fino all'ultima stoccata. Gli spadisti italiani hanno ceduto il passo ai rivali transalpini con il punteggio stretto di 45-44, mancando l'oro per un margine minimo ma confermando il loro valore tra le migliori squadre al mondo.

Spada femminile: doppio bronzo e grande costanza per Alberta Santuccio

Anche la spada femminile ha regalato all'Italia importanti successi. Alberta Santuccio si è distinta con un doppio bronzo, a testimonianza della sua eccezionale costanza. Nella gara individuale, Santuccio ha ottenuto il terzo posto, salendo sul podio per la terza volta in questa stagione, dopo i due secondi posti già conquistati a Fujairah e Wuxi.

La sua performance ad Astana conferma un percorso di altissimo livello. Non solo nell'individuale, ma anche nella prova a squadre, Santuccio è stata fondamentale, trascinando le sue compagne al bronzo e mettendo a segno l'ultima, decisiva stoccata nella finalina per il terzo posto, ancora una volta contro la Francia.

Sciabola maschile: Matteo Neri firma un risultato storico

La sciabola maschile ha celebrato un momento significativo grazie a Matteo Neri, che ha raggiunto il suo miglior risultato in carriera in Coppa del Mondo. Neri ha conquistato un eccellente secondo posto nella gara individuale, dimostrando un talento e una preparazione notevoli. Anche in questo caso, la vittoria è sfuggita per un soffio, con l'azzurro fermato a sole due stoccate dal gradino più alto del podio.

Un risultato che rappresenta un traguardo importante per l'atleta e per la scherma italiana.

Sciabola femminile e prove a squadre: un weekend meno fortunato

Nonostante le numerose soddisfazioni, il fine settimana di Astana ha riservato meno fortuna per la sciabola femminile e per le prove a squadre. Nessuna sciabolatrice italiana è riuscita a superare gli ottavi di finale nella competizione individuale, un risultato che non rispecchia le aspettative. Anche nelle prove a squadre, le formazioni azzurre hanno incontrato maggiori difficoltà. Il quartetto femminile, guidato da Battiston, ha sfiorato l'accesso alla semifinale, mentre la squadra maschile ha concluso la sua gara al nono posto, un piazzamento che ha generato una certa delusione.

Continuità e prospettive per la spada azzurra

Il secondo posto del quartetto maschile di spada ad Astana si inserisce in un percorso di solida continuità per il movimento azzurro. Questo risultato segue infatti le ottime prestazioni già registrate agli Europei di Genova 2025, dove gli spadisti italiani avevano brillato. In quell'occasione, Matteo Galassi aveva conquistato una preziosa medaglia d'argento nella prova individuale, mentre Andrea Santarelli aveva ottenuto il bronzo. Questi successi confermano la forza e la profondità della squadra italiana nella spada maschile, proiettando ottime prospettive per i prossimi impegni internazionali.