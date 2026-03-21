Jole Galli ha conquistato un eccellente terzo posto nella gara di Coppa del Mondo di skicross a Craigleith, in Canada, confermando il suo ruolo di protagonista in questa stagione. L'atleta livignasca, dopo una partenza non ottimale sulle strutture iniziali, ha saputo recuperare con determinazione nel secondo intermedio, superando la svizzera Saskja Lack e assicurandosi così il suo decimo podio in carriera nel massimo circuito internazionale. Questo risultato segna la quarta soddisfazione stagionale per Galli, che aveva già trionfato in gara-1 a Val di Fassa e ottenuto due terzi posti in precedenza, incluso quello di Montafon.

La competizione femminile è stata vinta dalla svizzera Fanny Smith, autrice di un sorpasso decisivo nel secondo settore ai danni dell'atleta di casa Hannah Schmidt. Sul podio, accanto a Smith e Galli, è salita anche la svizzera Talina Gantenbein. In ottica di classifica generale, Smith si avvicina alla vetta, mentre Galli si mantiene in piena corsa per il podio finale della Coppa del Mondo, con un distacco di 109 punti dalla leader e tre gare ancora da disputare.

Gara Maschile: Risultati e Contese

Nella prova maschile, il francese Youri Duplessis-Kergomard ha firmato una spettacolare rimonta, trionfando dopo un avvio in salita e superando il canadese Jared Schmidt, lo svedese David Mobaerg e il britannico Oliver Davies.

L'azzurro Federico Tomasoni, argento olimpico, ha ottenuto il suo miglior risultato nel circuito con un notevole quinto posto. Giornata più difficile, invece, per Simone Deromedis, campione olimpico, che è stato eliminato agli ottavi di finale, chiudendo terzo nella sua heat vinta dal francese Melvin Tchiknavorian. Anche Dominik Zuech è uscito nella stessa fase della competizione.

Nonostante l'eliminazione ai quarti di finale, il canadese Reece Howden ha consolidato la sua posizione tra i contendenti per la Sfera di Cristallo. La lotta per il titolo rimane aperta e avvincente, con Howden, Deromedis e Wilmsmann ancora in lizza per la vittoria finale.

Classifica Generale e L'Incidente di Deromedis

La tappa di Craigleith ha rappresentato la penultima prova della Coppa del Mondo, con la decisione finale affidata alla doppia gara di Idre Fjäll. Simone Deromedis, dopo un quindicesimo posto in qualificazione, è stato protagonista di una caduta durante la sua run nei quarti di finale. L'episodio ha destato preoccupazione, ma fortunatamente non sembra aver avuto gravi conseguenze in vista delle prossime sfide. Attualmente, nella classifica generale maschile, Deromedis mantiene la leadership con 818 punti, seguito da Howden a 60 lunghezze di distanza e da Wilmsmann con 68 punti da recuperare. Tra gli altri atleti italiani, Cazzaniga e Gunsch sono stati eliminati agli ottavi di finale.

La Coppa del Mondo di skicross si conferma quindi un circuito estremamente competitivo e ricco di colpi di scena, sia per le categorie femminili che maschili, con gli atleti italiani che continuano a essere protagonisti nelle posizioni di vertice e la lotta per la Sfera di Cristallo ancora completamente aperta.