Tadej Pogacar ha inciso il suo nome nella storia del ciclismo su strada, trionfando per la prima volta in carriera alla Milano-Sanremo. Il campione sloveno ha dimostrato straordinaria resilienza, superando una caduta poco prima dell'attacco sulla Cipressa. Nonostante l'impatto e i segni visibili, Pogacar non si è arreso e, con il prezioso aiuto dei compagni, ha riagguantato rapidamente il gruppo di testa.

La svolta decisiva si è concretizzata sulla Cipressa, dove Pogacar ha sferrato un attacco perentorio, formando un terzetto di testa con Mathieu van der Poel e Tom Pidcock.

Sul Poggio, lo sloveno ha imposto un ritmo insostenibile, staccando il britannico Pidcock e lanciandosi verso via Roma per lo sprint conclusivo. Con un colpo di reni vincente, Pogacar ha tagliato il traguardo in solitaria, conquistando la vittoria.

Il trionfo e l'aggancio a De Vlaeminck

Il successo alla Milano-Sanremo segna per Pogacar l'undicesima vittoria in una Classica Monumento, un risultato che gli consente di eguagliare il leggendario Roger De Vlaeminck in una classifica che annovera i massimi interpreti delle corse di un giorno. Questo traguardo rafforza la sua statura internazionale, già consolidata dalle quattro vittorie al Tour de France e dal suo ruolo di protagonista nelle più prestigiose classiche del ciclismo.

La sua determinazione e la straordinaria capacità di reagire alle avversità hanno contraddistinto la prestazione di Pogacar, trasformando un momento critico in un ennesimo capolavoro sportivo. La vittoria a Sanremo è frutto di una strategia audace e di una condizione fisica eccellente, fattori che lo rendono uno degli atleti più completi e vincenti della sua generazione.

Verso il record di Eddy Merckx

Con questa ennesima affermazione, Pogacar si avvicina ulteriormente al record assoluto di diciannove Classiche Monumento, detenuto da Eddy Merckx. Data la sua giovane età (non avendo ancora compiuto ventotto anni), appare plausibile che possa puntare a eguagliare e persino superare il leggendario primato del campione belga.

Nel suo mirino c'è ora la Parigi-Roubaix, l'unica tra le Monumento in cui non ha ancora trionfato, che potrebbe rappresentare il prossimo ambizioso obiettivo della sua già straordinaria carriera.

La Milano-Sanremo appena conclusa conferma la costante crescita e l'incessante determinazione di Pogacar, che continua a riscrivere la storia del ciclismo mondiale. Con la consapevolezza di poter ancora migliorare, lo sloveno prosegue la sua caccia a nuovi traguardi, puntando a lasciare un segno indelebile nello sport.