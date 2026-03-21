Jannik Sinner farà il suo esordio nel secondo turno dell’ATP di Miami, il secondo Masters 1000 stagionale, affrontando il bosniaco Damir Dzumhur. L’incontro, che si disputerà sul campo centrale, è la prima sfida tra i due tennisti nel circuito. Sinner, grazie al suo ranking, è entrato direttamente dai trentaduesimi di finale, beneficiando di un bye.

L’azzurro arriva a Miami dopo aver vinto il titolo a Indian Wells, il primo Masters 1000 dell’anno, battendo in finale Daniil Medvedev per 2-0 (7-6, 7-6). Questo successo ha segnato il venticinquesimo titolo ATP della sua carriera.

Sinner punta ora al primo sunshine double, un traguardo che manca dal 2016, quando fu Novak Djokovic a compierla. Nonostante un avvio di stagione con l’uscita in semifinale all’Australian Open contro Djokovic e la sconfitta a Doha contro Jakub Mensik, Sinner ha dimostrato ottima forma.

Il percorso di Dzumhur e la programmazione

Damir Dzumhur si presenta a questo match dopo aver interrotto una serie di quattro sconfitte consecutive. Ha ritrovato la vittoria nel primo turno a Miami contro il peruviano Ignacio Buse per 2-1 (6-7, 7-6, 6-1). L'incontro Sinner-Dzumhur è il secondo match in programma sul campo centrale e non inizierà prima delle 18.00 (orario italiano). La giornata sul campo principale prenderà il via alle 17.00 con il singolare femminile tra la britannica Francesca Jones e la statunitense Jessica Pegula.

Obiettivi della sfida

Per Jannik Sinner, l’obiettivo è proseguire il percorso vincente e avvicinarsi al prestigioso sunshine double. Miami è un’occasione per confermare il suo stato di forma e la crescita nel circuito ATP. Dzumhur, dal canto suo, cercherà di sfruttare l’entusiasmo ritrovato dopo la vittoria al primo turno per mettere in difficoltà l’azzurro. L’incontro è molto atteso dagli appassionati, che potranno seguirlo tramite la cronaca testuale in diretta.