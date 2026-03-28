La tappa conclusiva della Coppa del Mondo di snowboard halfpipe si è svolta a Silvaplana, in Svizzera, regalando emozioni e conferme tra i protagonisti di questa spettacolare disciplina. Nell’evento maschile, il giapponese Yuto Totsuka ha dominato fin dalla prima run, ottenendo un impressionante punteggio di 94 punti e assicurandosi così il suo terzo successo stagionale, il secondo consecutivo dopo la vittoria conquistata a Ban‑K, in Giappone.

Il podio maschile ha visto salire, accanto a Totsuka, l’australiano Valentino Guseli, che si è piazzato al secondo posto con 91 punti, e lo statunitense Chase Blackwell, che ha chiuso in terza posizione con 88,75 punti.

Grazie a questa straordinaria performance, Totsuka non solo ha trionfato nella tappa svizzera, ma si è anche aggiudicato la Coppa di specialità dell’halfpipe, superando proprio Guseli nella classifica generale. Il giovane atleta giapponese, che in questa stagione ha partecipato esclusivamente alle gare di halfpipe, ha inoltre ipotecato il successo nella classifica generale di Park & Pipe, confermando il suo status tra i migliori interpreti a livello mondiale.

Trionfo statunitense nell'halfpipe femminile

In campo femminile, la statunitense Maddie Mastro ha conquistato una meritata vittoria grazie a una seconda run impeccabile, valutata con 85 punti. Ha superato la connazionale Madeline Schaffrick, che si è classificata seconda con 78,25 punti, e la spagnola Queralt Castellet Ibanez, che ha completato il podio in terza posizione.

La Coppa del Mondo femminile di halfpipe è stata invece assegnata alla coreana Gaon Choi, che ha dimostrato una costanza di rendimento impressionante, imponendosi in tutte e tre le gare a cui ha preso parte nel corso della stagione.

La stagione agonistica si conclude dunque con la consacrazione di Yuto Totsuka e Maddie Mastro come vincitori di tappa, mentre Gaon Choi si conferma leader indiscussa tra le donne, nonostante la sua giovane età e una partecipazione limitata alle tappe del circuito.

Il percorso di Yuto Totsuka e la sua stagione da record

Il successo di Yuto Totsuka a Silvaplana rappresenta il culmine di una stagione di altissimo livello, che lo ha visto protagonista anche nelle tappe precedenti.

Un esempio significativo è la sua vittoria a Ban‑K, dove la finale fu cancellata a causa delle condizioni difficili dovute alla neve abbondante, e la classifica fu determinata dai risultati delle qualificazioni. In quell’occasione, Totsuka aveva già dimostrato la sua superiorità con un punteggio di 91,50, precedendo ancora una volta Guseli.

Questi risultati eccezionali hanno permesso al giapponese di consolidare la sua posizione in vetta alla classifica di Coppa, raggiungendo la doppia cifra di successi in carriera e diventando così il secondo atleta nella storia della Coppa del Mondo di halfpipe a conseguire questo prestigioso traguardo.

Tra le donne, la stagione è stata indubbiamente caratterizzata dalla notevole costanza di Gaon Choi, che ha saputo mantenere la leadership della classifica generale nonostante alcune assenze dopo le Olimpiadi.

La sua performance ha evidenziato una determinazione e un talento fuori dal comune. Parallelamente, la statunitense Maddie Mastro si è confermata tra le migliori atlete del circuito, coronando la sua stagione con la vittoria nella tappa conclusiva di Silvaplana.