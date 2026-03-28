Alberta Santuccio ha nuovamente brillato nella Coppa del Mondo di spada femminile, salendo per la terza volta consecutiva sul podio. La spadista siciliana ha conquistato un prestigioso terzo posto nella tappa di Astana, in Kazakistan, confermando un eccellente stato di forma che l'aveva già vista protagonista con due secondi posti a Fujairah e Wuxi. Questo risultato segna l'undicesimo podio in carriera per Santuccio nel circuito iridato, il terzo consecutivo in questa entusiasmante stagione agonistica.

Il cammino dell'azzurra verso il podio è stato costellato da una serie di prestazioni convincenti.

Nei sedicesimi di finale, Santuccio ha superato la svizzera Aurora Favre con un netto 15-11. Agli ottavi, ha replicato il successo con lo stesso punteggio contro la sudcoreana Yang Seunghye, dimostrando grande determinazione. La vittoria nei quarti di finale contro la turca Aleyna Erturk, ancora per 15-11, le ha aperto le porte della semifinale. Qui, la sua inarrestabile corsa è stata interrotta dalla sudcoreana Sera Song, che si è imposta con il punteggio di 15-12. Successivamente, Song ha conquistato il titolo battendo in finale l'estone Katrina Lehis, anch'essa per 15-12.

Un cammino iniziato in salita

La competizione per Alberta Santuccio non era iniziata nel modo più semplice. L'esordio l'ha vista impegnata in una sfida estremamente combattuta contro la francese Jade Sersot, superata solo all'ultima stoccata con un sofferto 15-14.

Nonostante questo avvio in salita, la schermitrice italiana ha poi dimostrato una notevole solidità, dominando i turni successivi con risultati perentori. Per quanto riguarda le altre atlete azzurre, solo Rossella Fiamingo è riuscita a superare gli ottavi di finale, mentre Roberta Marzani e Gaia Caforio hanno dovuto arrendersi rispettivamente all'ungherese Eszter Muhari (15-11) e all'ucraina Anna Maksymenko (15-12). Una sorprendente eliminazione al primo turno ha colpito Giulia Rizzi, testa di serie numero uno, sconfitta da Chan Wai Long di Hong Kong per 15-11. Anche Alice Clerici, Sara Kowalczyk e Carola Maccagno sono state eliminate al loro primo assalto, concludendo anzitempo la loro partecipazione.

Il palcoscenico di Astana e il valore della competizione

La prestigiosa tappa di Coppa del Mondo si è tenuta presso l'Athletics Sports Complex “Qazaqstan” di Astana, in Kazakistan, dal 26 al 29 marzo 2026. L'evento ha richiamato le migliori spadiste del panorama internazionale, offrendo un programma intenso di gare sia individuali che a squadre. Organizzata con cura dalla Federazione Kazaka di Scherma, la competizione ha aderito pienamente al regolamento della FIE, configurandosi come un appuntamento di fondamentale importanza per la classifica mondiale. La costante presenza di Alberta Santuccio tra le atlete di punta sottolinea il valore in crescita della scuola italiana nella spada femminile e la notevole continuità dei risultati ottenuti dalle azzurre nel circuito iridato.