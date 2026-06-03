Nel consueto appuntamento con il “RACER Mailbag” del 3 giugno, Marshall Pruett ha risposto alle domande dei lettori, affrontando temi cruciali del mondo delle corse automobilistiche. Al centro delle discussioni, la maggiore competitività della Indy 500, i progressi significativi del team Rahal Letterman Lanigan (RLL) e un’analisi dettagliata del tempo di gara effettivo, al netto delle interruzioni pubblicitarie durante la trasmissione televisiva.

La rinnovata competitività della Indy 500

La Indy 500 di quest’anno ha offerto uno spettacolo avvincente, caratterizzato da intense battaglie a tre vetture nei restart e numerosi sorpassi in rettilineo, un netto miglioramento rispetto alle edizioni passate, dove la DW12 ibrida presentava storicamente difficoltà nei sorpassi.

Pruett ha chiarito che questa accresciuta spettacolarità non è dipesa da cambiamenti regolamentari. Le ragioni principali, secondo l’esperto, sono state l’introduzione di pneumatici ibridi Firestone di seconda generazione, notevolmente migliorati, e la presenza di un’aria più densa che ha generato un’ampia deportanza, favorendo così le manovre in pista.

I progressi del team Rahal Letterman Lanigan (RLL) nel 2026

Il team RLL ha mostrato progressi evidenti nel corso del 2026, come testimoniato dai tre podi conquistati da Graham, che si posiziona nono in classifica generale, e dalle buone prestazioni di Louis Foster. Marshall Pruett ha sottolineato che la squadra ha investito nell’assemblaggio di un notevole talento ingegneristico, pur riconoscendo la necessità di ulteriori sviluppi.

La performance di Foster è stata descritta come “like a light switch – on and off, with no warning”, indicando una certa inconsistenza. Tuttavia, Graham e Yves Touron stanno trovando il loro ritmo, e il ritorno di Eddie Jones come ingegnere di gara per Mick Schumacher è visto come un fattore stabilizzante, che dovrebbe portare a una seconda metà di stagione più solida per il pilota.

A conferma di questi miglioramenti, Graham Rahal ha ottenuto il suo terzo podio stagionale al Gran Premio di Detroit, un risultato che non raggiungeva in una singola stagione dal 2020. Inoltre, al Sonsio Grand Prix, sul circuito stradale dell’Indianapolis Motor Speedway, Rahal ha conquistato un altro terzo posto, mentre Louis Foster ha registrato il suo miglior risultato in carriera con un settimo posto, segnando la sua prima top-10 della stagione.

Il tempo di gara effettivo e le interruzioni pubblicitarie

Un’analisi dettagliata, condotta da un lettore noto come “FormulaFox”, ha quantificato il tempo di gara perso a causa della pubblicità durante la trasmissione della Indy 500. Escludendo il periodo di bandiera rossa, la trasmissione ha mostrato circa 2 ore, 29 minuti e 2 secondi di gara effettiva. Sono stati calcolati 36 minuti e 7 secondi persi in interruzioni pubblicitarie, con una media di 2 minuti e 25 secondi per ogni blocco e circa 10 giri tra uno spot e l’altro. Marshall Pruett ha espresso il suo apprezzamento per il meticoloso lavoro di conteggio, commentando che “a great ending makes it easier to ignore the shortcomings”, suggerendo che un finale emozionante tende a far dimenticare le interruzioni.