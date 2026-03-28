A Mt. St. Anne, in Canada, si è disputata l'ultima gara della Coppa del Mondo di snowboardcross, che ha visto protagonisti la britannica Charlotte Bankes e l'australiano Adam Lambert. L'appuntamento, inizialmente previsto su due giornate, è stato ridotto a una sola prova per la cancellazione della gara successiva, rendendo così decisiva la competizione odierna per l'assegnazione delle ambite sfere di cristallo.

Tra le donne, Charlotte Bankes ha vissuto una giornata perfetta, conquistando la vittoria di tappa e la Coppa del Mondo di specialità. Ha preceduto sul podio la francese Chloe Trespeuch e la svizzera Sina Siegenthaler, confermando la sua leadership nella disciplina.

Per l'Italia, Michela Moioli si è fermata in semifinale, imponendosi nella Small Final e chiudendo al quinto posto, unica azzurra nel tabellone conclusivo.

Lambert trionfa tra gli uomini, Ulbricht sorprende in Coppa

In campo maschile, l'australiano Adam Lambert ha ottenuto la sua seconda vittoria stagionale, dopo quella di Dongbeiya. Lambert ha preceduto il tedesco Leon Ulbricht e il canadese Evan Bichon, al suo primo podio in carriera. La classifica generale ha visto la sorpresa di Leon Ulbricht, che con un finale di stagione strepitoso si è aggiudicato la sfera di cristallo, un risultato che lo stesso atleta ha definito "veramente inaspettato ad inizio stagione". L'unico italiano qualificato, Niccolò Colturi, è stato eliminato agli ottavi di finale.

Il percorso della Coppa del Mondo 2025-2026

La stagione 2025-2026 della Coppa del Mondo di snowboard, giunta alla trentaduesima edizione, ha preso il via il 28 novembre 2025 a Secret Garden, in Cina, e si è conclusa a Mt. St. Anne, in Canada, il 29 marzo 2026. Il circuito ha visto uomini e donne sfidarsi in sei discipline: slalom parallelo, gigante parallelo, snowboard cross, halfpipe, slopestyle e big air. La tappa canadese ha rappresentato il momento decisivo per l'assegnazione dei titoli, confermando la centralità di Mt. St. Anne nel calendario internazionale dello snowboard.