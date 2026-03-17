La sciatrice italiana Sofia Goggia è la leader della classifica di Coppa del Mondo di superG, con un totale di 449 punti e un vantaggio di 63 lunghezze sulla neozelandese Alice Robinson. In vista delle Finali, in programma nel comprensorio norvegese, la fuoriclasse bergamasca ha una concreta opportunità di conquistare l'ambita Sfera di Cristallo. Per assicurarsi il prestigioso trofeo, a Goggia basterà un sesto posto nella gara conclusiva; in caso di un piazzamento inferiore, l'esito dipenderà dal risultato della sua più diretta inseguitrice, rendendo la sfida particolarmente avvincente.

La finale di superG della Coppa del Mondo di sci alpino si disputerà sulle nevi di Kvitfjell, in Norvegia, domenica 22 marzo, con inizio alle ore 10.45 italiane.

Le atlete in gara e la corsa al titolo

Alla competizione parteciperanno le migliori 25 atlete classificate nella graduatoria di specialità, affiancate da sciatrici con almeno 500 punti nella classifica generale, come la statunitense Mikaela Shiffrin. Saranno presenti anche la Campionessa Olimpica di Milano Cortina 2026 e la Campionessa del Mondo juniores, la francese Emy Charbonnier. Federica Brignone, invece, ha deciso di chiudere anticipatamente la propria stagione per concentrarsi sul recupero fisico.

Il sorteggio del pettorale di Sofia Goggia avverrà il giorno precedente la gara, definendo la sua posizione di partenza tra il numero 6 e il numero 15.

Nello stesso frangente, verrà stabilito il programma dettagliato della giornata, inclusi i vari intervalli di partenza. L'attesa è alta per questa gara cruciale che promette intense emozioni.

Dove seguire la finale di superG in diretta

Gli appassionati potranno seguire la finale di superG in diretta televisiva su Rai 2. Per lo streaming, la gara sarà disponibile su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max e DAZN. Sarà inoltre possibile rimanere aggiornati minuto per minuto grazie alla diretta live testuale offerta da OA Sport, per non perdere la decisiva corsa di Sofia Goggia verso la Sfera di Cristallo.