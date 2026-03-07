La Juventus si appresta ad affrontare il Pisa sabato sera alle 20:45 all’Allianz Stadium, in occasione della 28ª giornata di Serie A. La squadra è guidata da Luciano Spalletti, che oggi festeggia il suo 67° compleanno. Il tecnico bianconero ha sottolineato l’importanza di dimostrare carattere nei momenti critici, affermando che “le squadre vere si vedono nei momenti di difficoltà”. Spalletti ha espresso un cauto ottimismo per il prosieguo della stagione.

Spalletti: “Abbiamo affrontato avversità ed episodi negativi”

Alla vigilia della sfida contro il Pisa, Spalletti ha messo in risalto la resilienza della sua squadra: “Le squadre vere si vedono nei momenti di difficoltà.

Ci sono girati contro troppi episodi negativi, ma noi abbiamo dimostrato di essere una squadra vera nell’affrontare queste avversità. Sono convinto che faremo un gran finale di stagione”. Il tecnico ha aggiunto che la squadra sta recuperando “un po’ di freschezza fisica e un po’ di testa, oltre a qualche calciatore”, e ha ringraziato il pubblico per il sostegno, affermando che i tifosi hanno “partecipato con noi aumentando la frequenza cardiaca”.

Vlahovic verso il rientro, Yildiz “tosto”

Spalletti ha confermato che Vlahovic non sarà disponibile per la partita contro il Pisa. Tuttavia, l’attaccante serbo dovrebbe rientrare in occasione della trasferta contro l’Udinese. Riguardo al giovane talento turco Kenan Yildiz, reduce da un infortunio, il tecnico ha dichiarato: “Yildiz ha avuto una botta importante, ma è uno di quelli tosti – e ci vuole tutto.

Si dice che il talento non arriva se non c’è una base solida di personalità, lui ha tutto. Ed è sempre un osservato speciale per tutti gli avversari che affrontiamo”.

Un compleanno speciale per Spalletti

Oggi è un giorno significativo per il tecnico bianconero, che compie 67 anni. Il club ha celebrato l'occasione con una nota ufficiale: “Ha abbracciato con entusiasmo e competenza il progetto, riuscendo nel giro di poche gare a dare subito un’impronta chiara alla squadra e a lasciare il segno con il suo lavoro, cambiando l’approccio emotivo e tecnico del gruppo”. “Una guida sapiente, eclettica e loquace, a cui tutta la famiglia della Juventus manda un grande e caloroso abbraccio. Buon lavoro mister, e buon compleanno”.

Contesto della partita

La Juventus si prepara ad affrontare il Pisa in una gara che, secondo le indicazioni, potrebbe vedere i bianconeri schierati con un modulo 4-3-3. La difesa potrebbe essere composta da Kalulu, Bremer, Kelly e Cambiaso, con McKennie, Locatelli e Thuram a centrocampo. In attacco, spazio a Conceicao, David e Yildiz. Il Pisa, invece, dovrebbe rispondere con un 3-5-2, con Nicolas tra i pali e una difesa a tre formata da Canestrelli, Caracciolo e Coppola. A centrocampo spazio a Touré, Loyola, Aebischer, Marin e Iling-Junior, con Moreo e Durosinmi a comporre il tandem offensivo.