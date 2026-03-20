Iga Swiatek esce di scena dal Miami Open in seguito a una sconfitta sorprendente contro la connazionale Magda Linette, numero cinquanta del mondo, che ha ribaltato una partita apparentemente già scritta con il punteggio di 1-6, 7-5, 6-3. L'inizio del match aveva visto la polacca dominare in modo netto, strappando due volte il servizio all'avversaria e vincendo l'88% dei punti con la prima di servizio. Tuttavia, qualcosa si è improvvisamente incrinato nel suo gioco e Linette ha saputo cambiare marcia, trovando il break decisivo nel secondo set e chiudendo la frazione con quattro ace.

Nel terzo set, avanti 5-2, la Linette ha resistito con determinazione anche dopo che Swiatek aveva annullato due match point, chiudendo infine al quarto tentativo e siglando una delle sorprese più grandi del torneo.

Questa sconfitta non è solo un risultato negativo, ma interrompe anche una striscia impressionante di 73 vittorie consecutive al primo turno nel circuito WTA per Swiatek, segnando un momento particolarmente delicato per la tennista polacca. Nel post partita, Iga Swiatek non ha nascosto il proprio disagio e la sua frustrazione: “Questo è il peggior incubo per una tennista d’élite. Perdere partite di questo livello. Devo superare tutto questo e trovare la soluzione”.

La crisi mentale che va oltre la tecnica

Swiatek ha spiegato con lucidità che il problema non è solo tecnico, ma soprattutto mentale, un aspetto che sta condizionando profondamente le sue prestazioni: “Sono sempre stata una persona che pensa molto, ma ultimamente è stato tutto molto intenso. Mi è difficile liberarmi di molti dei pensieri che ho, e questo una volta era il mio punto di forza. Sinceramente, giocavo meglio quando non pensavo troppo. Ora prendo così tante decisioni sbagliate che faccio fatica a non pensare. Arriva lo stress, il corpo diventa molto teso e tutto diventa molto più difficile”.

Il paradosso della partita contro Linette è evidente e sottolinea la sua difficoltà attuale: un primo set giocato in modo perfetto, seguito da un crollo inaspettato e inspiegabile.

“Ho semplicemente giocato male il secondo e il terzo set. Senza dubbio è difficile da accettare quando so di aver giocato bene nel primo. È che, non so, sia inconsciamente sia consciamente, faccio fatica a cambiare le cose e allora il mio gioco crolla”. Questa difficoltà nel gestire i momenti chiave, che per anni non le apparteneva, è forse l'aspetto più sorprendente della sua crisi.

Il peso delle aspettative e la ricerca della fiducia

La tennista ha ammesso di non essersi mai sentita così in difficoltà negli ultimi anni, evidenziando una sensazione di malessere inedito: “Non mi ero sentita così per più di cinque anni. Crollare così durante le partite. Dovrò cercare di ritrovare la fiducia”. Swiatek ha inoltre sottolineato il peso schiacciante delle aspettative che sente di portare con sé in campo: “Sento di portare con me troppe aspettative quando sono in campo e devo liberarmene, perché il mio gioco non è stato abbastanza buono da giustificare alcuna aspettativa.

Sono un po’ confusa, ma lavorerò duramente per ritrovarla. So di averla dentro di me, solo che l’ho persa per un momento”.

La vittoria di Magda Linette, dunque, si conferma come un evento significativo nel torneo. Il contesto attuale di Iga Swiatek sembra chiaramente segnato da un sovraccarico mentale che sta influenzando in maniera determinante il suo rendimento sul campo. La sua onestà nel riconoscere apertamente il problema e la sua dichiarata determinazione a lavorare duramente per ritrovare la fiducia perduta, indicano la consapevolezza di una campionessa che aspira a superare questo momento difficile e tornare ai suoi livelli abituali.