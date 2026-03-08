Le teste di serie Iga Swiatek, Elena Rybakina e Jessica Pegula hanno superato il secondo turno del torneo WTA 1000 di Indian Wells, accedendo così ai sedicesimi di finale. La polacca Swiatek, numero due del seeding, ha sconfitto Kayla Day con un netto 6-0 7-6(2) in un’ora e trentanove minuti. La kazaka Rybakina, terza favorita, ha prevalso su Hailey Baptiste per 7-6(5) 2-6 6-2 in due ore e diciotto minuti. Pegula, quinta testa di serie, ha rimontato la croata Donna Vekic vincendo 4-6 6-2 6-3 in un’ora e cinquantasette minuti.

A queste si aggiunge la russa Mirra Andreeva, ottava testa di serie, che ha dominato l’argentina Solana Sierra, numero 65 del ranking WTA, imponendosi 6-0 6-0 in soli cinquantadue minuti.

Le protagoniste del torneo

Iga Swiatek ha confermato il suo status di favorita con una prestazione solida contro Kayla Day, concedendo appena un tie-break nel secondo set. Elena Rybakina ha invece dovuto lottare maggiormente: dopo aver ceduto il secondo parziale, ha reagito con determinazione nel terzo, chiudendo il match in poco più di due ore. Jessica Pegula ha mostrato carattere rimontando un set di svantaggio contro Donna Vekic, ribaltando il risultato con un parziale di due set a uno.

Il contesto di Indian Wells

Il BNP Paribas Open di Indian Wells, primo WTA 1000 della stagione, si disputa su cemento presso l’Indian Wells Tennis Garden, negli Stati Uniti. Il montepremi complessivo supera i 9,4 milioni di dollari, con punti e premi in palio già a partire dal terzo turno, dove si assegnano 65 punti e circa 61.865 dollari.

Swiatek, Rybakina e Pegula, tutte tra le prime cinque teste di serie, si confermano protagoniste attese del torneo. Mirra Andreeva continua a impressionare con prestazioni autoritarie, dimostrando la sua crescita nel circuito.

Analisi dei match

