Lewis Hamilton ha concluso il Gran Premio d’Australia in quarta posizione, ma ha posto l’accento sul lato positivo della sua prestazione, affermando: “Mi sono sentito alla grande, tanti aspetti positivi. Mercedes non è imprendibile”. Il pilota britannico ha messo in risalto un passo gara incoraggiante, paragonabile o persino leggermente superiore a quello del compagno Charles Leclerc. Hamilton ha recuperato terreno nella fase finale della corsa, avvicinandosi a pochi decimi dal podio.

Un weekend con luci e ombre

Hamilton ha illustrato come la squadra abbia dimostrato buone prestazioni nelle prove libere.

Tuttavia, alcune difficoltà in qualifica hanno compromesso la posizione di partenza, limitando il potenziale esibito in pista. Nonostante ciò, la progressione in gara è stata evidente, consentendo al britannico di recuperare posizioni fino a conquistare il quarto posto.

Messaggio di fiducia per il futuro

Il sette volte campione del mondo ha inteso trasmettere un messaggio chiaro: la Mercedes rimane un avversario forte, ma non imbattibile. Il risultato ottenuto in Australia viene considerato un punto di partenza incoraggiante per la stagione, con la Ferrari pronta a lavorare per colmare il divario prestazionale.

Considerazioni sul passo gara

Il pilota ha manifestato un buon feeling con la vettura fin dall’inizio del weekend.

Nonostante ciò, problemi tecnici hanno influito negativamente sulla qualifica. Hamilton ha espresso preoccupazione per l’inatteso miglioramento della Mercedes, auspicando che tale vantaggio derivi da pura potenza. “Se Mercedes avrà un vantaggio prestazionale per qualche mese, la stagione potrebbe essere compromessa”, ha avvertito il pilota, sottolineando l’importanza di un equilibrio competitivo per l’intera stagione.