Jasmine Paolini ha conquistato l’accesso agli ottavi di finale del torneo WTA 1000 di Indian Wells, superando l’australiana Ajla Tomljanović con il punteggio di 7‑5, 5‑7, 6‑1. Nel frattempo, Jannik Sinner si prepara a scendere in campo per il terzo turno del Masters 1000 californiano contro il canadese Denis Shapovalov.

Paolini: una vittoria sofferta ma determinante

Sul cemento californiano, Paolini ha affrontato un match combattuto contro Tomljanović, numero ottantacinque del ranking WTA. Dopo aver vinto il primo set 7‑5, l’azzurra ha ceduto il secondo 5‑7, prima di imporsi con decisione nel terzo parziale per 6‑1, assicurandosi così il passaggio agli ottavi di finale.

Sinner: in campo contro Shapovalov

Jannik Sinner è atteso in campo per il terzo turno del torneo maschile, dove affronterà Denis Shapovalov. Il canadese rappresenta un avversario di alto livello, ma l’azzurro è pronto a dare battaglia per proseguire il suo cammino nel Masters 1000.

Il percorso degli azzurri a Indian Wells

Paolini ha impiegato circa due ore e venti minuti per avere la meglio su Tomljanović, mostrando grande concentrazione nei momenti decisivi e sfruttando un calo dell’avversaria nel set finale. Agli ottavi affronterà la qualificata australiana Talia Gibson, proseguendo così il suo percorso nel torneo californiano.

Per quanto riguarda Sinner, ha superato Shapovalov con un netto 6‑3, 6‑2 in poco più di un’ora.

Con questa vittoria, Sinner ha eguagliato le novantasei vittorie nei Masters 1000 di Fabio Fognini, diventando il tennista italiano con il maggior numero di successi in questa categoria di tornei dal 1990.