Il calendario del ciclismo femminile propone per domenica 15 marzo una delle sue classiche storiche, il Trofeo Binda di Cittiglio. La corsa varesina ha una gloriosa tradizione e una grande rilevanza storica, essendo nata come corsa propria del ciclismo femminile, di cui ha vissuto tutta l'evoluzione, ancora più delle classiche importate dal settore maschile. Dopo la nascita della Sanremo Women, il Trofeo Binda è stato anticipato di una settimana, una novità che non ha intaccato il suo prestigio.

Via da Luino, arrivo a Cittiglio con il circuito finale

Il Trofeo Binda si corre domenica 15 marzo sulle strade varesine care al campione dominatore del ciclismo negli anni venti del secolo scorso. Il percorso è impegnativo, ma aperto a più soluzioni. Negli anni scorsi abbiamo visto sia volate di gruppo abbastanza folte che arrivi in solitario o di gruppetti molto ridotti.

Il percorso scatta da Luino, sul Lago Maggiore, con un primo tratto in linea che scala anche la salita di Masciago Primo. Si entra poi nel circuito finale disegnato attorno a Cittiglio, il paese di Alfredo Binda, che sarà fatto per cinque volte. Il circuito prevede prima lo strappo di Casalzuigno, 800 metri al 7%, e poi la salita di Orino, circa 4 chilometri al 4%.

Lo scollinamento è a circa 7 chilometri dall'arrivo di Cittiglio. La distanza complessiva è di 153 chilometri.

La partenza del Trofeo Binda è fissata alle ore 13 di domenica 15 marzo, con il via ufficioso in via XV Agosto e il km zero a Germignana, in via Portovaltravaglia. L'arrivo a Cittiglio è previsto tra le 17 e le 17.20.

Più di un'ora di diretta tv

Tra le campionesse annunciate al via ci sono Elisa Longo Borghini, Elisa Balsamo, Monica Trimca Colonel, Letizia Borghhesi, Letizia Paternoster, Kasia Niewiadoma, Lotte Kopecky, Anna Van der Breggen, Mischa Bredewold, Marianne Vos, Cat Ferguson e l'iridata Magdeleine Vallieres.

Il Trofeo Binda 2026 godrà di un'ottima copertura mediatica, con la diretta tv e streaming prevista suìia sui canali Rai che su Eurosport. La corsa sarà trasmessa in diretta tv da Rai Due e da Eurosport a partire dalle ore 15.45, con lo streaming raggiungibile sulle piattaforme RaiPlay, Discovery Plus e HBO Max.