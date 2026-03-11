Nella brutale tappa odierna della Parigi-Nizza, tra freddo e pioggia incessante, c'è stata una nota curiosa che ha catturato l'attenzione degli appassionati di ciclismo. Con cadute e ritiri a fare da sfondo a una gara già difficile, Jonas Vingegaard è riuscito a conquistare la vittoria, scampando ai pericoli del maltempo e sfidando le intemperie grazie a un abbigliamento decisamente particolare: un paio di pantaloncini creati ad hoc dal suo compagno di squadra Victor Campenaerts.

🌂 Pas facile de se déshabiller dans ces conditions, n'est-ce pas Jonas ?



Not easy to take layers off in these conditions, right Jonas? 😅#ParisNice pic.twitter.com/iHP2ZLjWEt — Paris-Nice (@ParisNice) March 11, 2026

Bakelants: 'Ammiro la sua ingegnosità'

A circa 25 km dal traguardo della quarta tappa della Parigi Nizza, Vingegaard ha deciso di togliere la giacca antipioggia, lasciando a tutti la sorpresa di vederlo con delle bretelle lunghe e penzolanti, che poi ha tirato sopra alla maglia.

Il campionese danese ha gareggiato con un doppio pantaloncino, un'idea per proteggersi meglio dal freddo. La scelta di Vingegaard ha sollevato qualche interrogativo, ma anche un sorriso tra i commentatori e gli esperti del settore.

Il commentatore belga Jan Bakelants ha sottolineato l'ingegnosità del ciclista durante la diretta di Sporza: "Con quella sacca riesce a catturare più vento, ma ammiro la sua ingegnosità. È difficile per uno scalatore così magro stare al caldo in queste condizioni. È decisamente fuori dagli schemi".

A rendere la situazione ancora più intrigante è stato l'intervento di Jef Van Meirhaeghe, amico di lunga data di Campenaerts, il quale ha raccontato alcuni "dietro le quinte" dell'epico viaggio di Vingegaard.

Secondo quanto riferito, Campenaerts ha rimosso il fondello dai pantaloni di Vingegaard pezzo per pezzo prima dell'inizio della corsa. "Con un doppio fondello, avrebbero dovuto regolare la sella di Vingegaard", ha aggiunto Van Meirhaeghe.

Nonostante le avversità, Vingegaard ha dimostrato di saper improvvisare quando necessario, un’abilità non da poco in circostanze così estreme. "Sono circostanze in cui devi pensare fuori dagli schemi per stare al caldo", ha affermato Bakelants, evidenziando l'importanza di adattarsi all'ambiente di gara.

'Chiamatemi pure un trendsetter'

Le battute sui social media non sono mancate, con commenti divertenti riguardo le scelte di abbigliamento del danese. Thijs Zonneveld, noto critico sportivo, ha scherzato dicendo: "Sembra il vicino di casa dall'altra parte della strada che tira fuori dal capanno la sua bicicletta da corsa arrugginita tre volte all'anno ed esce con l'unico paio di pantaloni lunghi che ha da 30 anni".

Ma qualsiasi battuta sull’outfit di Vingegaard è stata spazzata via dalla sua performance sul campo. Dopo aver tagliato vittoriosamente il traguardo, il campione ha condiviso alcune riflessioni sulla sua scelta di abbigliamento. "È successo così in fretta", ha detto, ridendo. "Non c'era nemmeno il tempo di toglierti i vestiti. Chiamatemi pure un trendsetter con quei pantaloni lunghi, ma non c'era proprio tempo per cambiarsi. Penso che molti ragazzi avessero molto freddo. Personalmente no, perché indossavo un sacco di vestiti. Forse è per questo che non riuscivo a togliermeli".

Insomma, dietro a una vittoria che ha del clamoroso, si cela una storia di ingegno e adattamento, un mix di strategia e umorismo che ha reso ancora più memorabile la giornata per Vingegaard e per tutti i fan del ciclismo.