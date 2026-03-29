Il telecronista di Sky Sport, Carlo Vanzini, ha analizzato con chiarezza e pragmatismo il secondo successo consecutivo di Kimi Antonelli nel Gran Premio del Giappone, terza tappa del Mondiale di Formula Uno. Vanzini ha sottolineato come la pressione sia ora interamente su George Russell, invitando a spostare l’attenzione sul compagno di squadra di Antonelli. Secondo il commentatore, Antonelli “deve continuare così”, mentre è Russell a dover dimostrare qualcosa di più in questo momento cruciale della stagione.

Il trionfo a Suzuka e la leadership

Il diciannovenne bolognese della Mercedes ha messo a segno un’altra straordinaria prova di forza sul circuito di Suzuka.

Nonostante una partenza complessa dalla pole position, Antonelli ha dominato l’intero weekend, eccellendo sia in qualifica che in gara. Questo successo in Giappone segue la vittoria ottenuta in Cina, consolidando la posizione di Antonelli come leader del campionato. A soli 19 anni, il pilota di Casalecchio di Reno è diventato il più giovane di sempre a guidare la classifica nella categoria regina del motorsport, un traguardo storico che ne conferma il talento precoce e la determinazione.

Le dichiarazioni di Carlo Vanzini

Nel post-gara, Carlo Vanzini ha espresso la sua visione con parole dirette e incisive: “Io sposterei la pressione e la metterei su Russell. Mi chiederei cosa deve fare Russell più che Antonelli, perché Kimi sta facendo tutto bene e deve continuare così.

È Russell che adesso ha tutta la pressione addosso”. Il telecronista ha poi approfondito la sua analisi, evidenziando le aspettative sul pilota britannico: “Già oggi Russell avrebbe dovuto dimostrare qualcosa di diverso e se vogliamo lo stava anche facendo, era davanti, poi è stato sfortunato con la Safety Car ma ha subito il sorpasso di Hamilton alla ripartenza. Kimi bene così, avanti, ma mettiamo la pressione tutta su Russell che deve per forza di cose vincere a Miami”. Le sue parole evidenziano una chiara aspettativa nei confronti di Russell, chiamato a una pronta reazione.

Il primato di Antonelli nel Mondiale

La vittoria di Antonelli in Giappone, il suo secondo successo consecutivo, lo ha visto precedere sul podio Oscar Piastri e Charles Leclerc.

Questo risultato ha permesso al diciannovenne italiano di assumere la leadership del campionato piloti, diventando il più giovane di sempre a raggiungere tale traguardo nella storia della Formula Uno. La sua ascesa fulminea e i risultati ottenuti finora lo proiettano come uno dei protagonisti indiscussi di questa stagione, con gli occhi di tutti puntati sulle prossime sfide e sulla sua capacità di mantenere questo ritmo impressionante.