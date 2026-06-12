Il Consiglio di amministrazione di Juventus FC ha deliberato la nomina di Giovanni Carnevali come amministratore delegato e direttore generale del club, affidandogli la guida manageriale della società con l’obiettivo di rafforzare il progetto sportivo e industriale bianconero. La decisione è stata resa nota ufficialmente dalla Juventus.

La nota del club e il profilo del nuovo ad

Nel comunicato, il club sottolinea il valore dell’esperienza del nuovo dirigente: "Dirigente tra i più apprezzati del panorama sportivo - si legge nel comunicato - Giovanni porta in Juventus un patrimonio di rilevante capacità manageriale.

Uomo di calcio per vocazione e passione, Giovanni ha dedicato la sua vita professionale a questo settore, maturando esperienze e acquisendo responsabilità sempre più rilevanti, che gli hanno consentito di sviluppare una conoscenza completa delle dinamiche che governano il calcio moderno e delle prospettive di evoluzione. In particolare, nel corso della sua carriera, ha contribuito in modo determinante alla crescita e all'affermazione del Sassuolo Calcio, diventato nel tempo un esempio riconosciuto per sostenibilità, innovazione, valorizzazione dei talenti e capacità di creare valore, dentro e fuori dal campo. In qualità di consigliere di Lega Serie A ha inoltre contribuito ai principali tavoli di confronto dedicati all'evoluzione e alla crescita del calcio professionistico italiano".

Le prime parole di Carnevali e il benvenuto del club

Il nuovo amministratore delegato ha espresso entusiasmo per l’incarico e per l’ingresso in un club di grande tradizione. "Sono orgoglioso e onorato di entrare a far parte di questo Club ricco di storia e identità - ha sottolineato Carnevali - Ringrazio la Società, l'azionista di maggioranza e John Elkann, per la fiducia che mi è stata accordata. Affronto questa nuova sfida con grande senso di responsabilità e con la convinzione che, attraverso l'impegno quotidiano, sia possibile costruire un percorso di crescita duraturo e un futuro di successi. Insieme a tutte le componenti della società lavoreremo per rendere la Juventus sempre più protagonista in ambito nazionale e internazionale nel rispetto della storia del Club e delle ambizioni dei tifosi bianconeri".

Il club ha infine dato il benvenuto al nuovo dirigente, formulando "il caloroso benvenuto di tutta la famiglia bianconera e i migliori auguri di buon lavoro".