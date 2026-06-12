Victoria Mboko, la talentuosa tennista canadese di diciannove anni e attuale numero nove al mondo, è stata costretta a rinunciare alla sua partecipazione al prestigioso torneo di Wimbledon. La decisione è giunta a seguito di un infortunio al ginocchio sinistro, subito durante un incontro di singolare al Queen’s Club. L'incidente, avvenuto a causa di una scivolata sul campo, ha interrotto bruscamente la sua promettente stagione sull'erba. L'aggiornamento ufficiale della lista d'ingresso di Wimbledon ha confermato il forfait della giovane atleta, annunciando l'inserimento della tennista ceca Darja Vidmanova nel tabellone principale in sua sostituzione.

Questo ritiro rappresenta un duro colpo non solo per le ambizioni di Mboko nel singolare, ma anche per la sua collaborazione nel doppio con la leggendaria Serena Williams, che perde così la sua compagna per il torneo londinese.

Dettagli dell'infortunio e il ritiro al Queen’s Club

Durante il match di secondo turno in singolare contro la forte Karolina Plíšková, Mboko aveva perso il primo set con il punteggio di 6-2, ma stava conducendo 4-3 nel secondo parziale, mostrando segnali di ripresa. È stato proprio in questo momento cruciale che la tennista canadese è scivolata, cadendo a terra e manifestando immediatamente evidenti segni di dolore al ginocchio. Nonostante l'intervento tempestivo del team medico e un timeout per le cure, Mboko non è stata in grado di riprendere il gioco, abbandonando il campo in lacrime.

La gravità dell'accaduto è stata poi confermata il giorno successivo, quando l'aggiornamento ufficiale della lista d'ingresso di Wimbledon ha specificato che l'atleta è affetta da "un ongoing left knee injury", ovvero un infortunio persistente al ginocchio sinistro, rendendo inevitabile il suo ritiro dal torneo.

L'impatto sulla partnership con Serena Williams

L'infortunio di Mboko ha avuto ripercussioni significative anche sulla sua promettente avventura nel doppio. La diciannovenne canadese stava infatti vivendo un inizio di stagione sull'erba particolarmente brillante, culminato con la vittoria del suo primo match di doppio al Queen’s Club. In quell'occasione, Mboko aveva formato una coppia di grande interesse con Serena Williams, tornata in campo dopo un'assenza di quasi quattro anni.

Questa collaborazione, che aveva generato grandi aspettative, è stata purtroppo interrotta bruscamente dall'infortunio. Il ritiro forzato di Mboko ha così costretto la coppia a rinunciare alla prosecuzione del torneo, ponendo di fatto fine al ritorno competitivo di Williams in quella specifica competizione e lasciandola senza una compagna per i prossimi impegni sull'erba.

Le prospettive future e il ranking

Il ritiro di Victoria Mboko dalla lista d'ingresso di Wimbledon, causato dall'infortunio al ginocchio sinistro occorso durante il primo turno in singolare al Queen’s Club contro Plíšková, ha aperto la strada alla tennista ceca Darja Vidmanova, numero 119 del ranking mondiale, che ha beneficiato del forfait entrando direttamente nel main draw di singolare.

Per quanto riguarda il doppio, la situazione è più complessa per Serena Williams, che dovrà ora cercare una nuova compagna per affrontare i prestigiosi campi in erba londinesi. Nonostante la delusione per la mancata partecipazione a uno dei tornei più importanti del circuito, l'impatto sul ranking di Mboko dovrebbe essere limitato. L'anno precedente, infatti, la giovane canadese era stata eliminata al secondo turno da Hailey Baptiste, dopo aver superato le qualificazioni, il che significa che non perderà un numero elevato di punti a causa di questo ritiro.