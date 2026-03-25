Lo slalom maschile di Hafjell, in Norvegia, rappresenta l'atto conclusivo della Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026. L'attenzione è massima per l'assegnazione della Coppa di specialità, con una situazione di classifica estremamente incerta. Atle Lie McGrath si presenta all'ultima gara con 552 punti, forte di una stagione che lo ha visto unico atleta capace di vincere tre slalom: a Val Badia, Wengen e Kranjska Gora.

Il norvegese, gareggiando sulle nevi di casa, parte con un vantaggio sui suoi rivali più diretti. Tra questi, Lucas Pinheiro Braathen, vincitore della gara inaugurale a Levi e del gigante disputato il giorno precedente, è il principale inseguitore.

Braathen ha dimostrato una continuità impressionante, con sette piazzamenti tra i primi cinque. In corsa per il trofeo figurano anche Clement Noel, terzo con 475 punti e vincitore a Madonna di Campiglio, e Henrik Kristoffersen, quarto con 453 punti e trionfatore a Schladming. Anche il campione olimpico Loïc Meillard mira a chiudere la stagione con un risultato di prestigio.

Gli italiani e il programma di Hafjell

Per gli atleti italiani, Alex Vinatzer non ha finora ottenuto risultati di rilievo in questa stagione, con il miglior piazzamento rappresentato dal quarto posto a Val d’Isère a fine 2025. Tommaso Sala, diciannovesimo, cercherà di risalire la classifica nell’ultima prova. La prima manche dello slalom di Hafjell prenderà il via alle 10.30, mentre la seconda è prevista per le 13.30.

McGrath consolida la leadership dopo Kranjska Gora

Il passo decisivo di McGrath nella corsa alla Coppa di specialità è stato consolidato dalla recente vittoria nello slalom di Kranjska Gora. In Slovenia, il norvegese ha superato Henrik Kristoffersen di un solo centesimo di secondo, con Braathen terzo a quattro centesimi. Grazie a una prima manche impeccabile, McGrath ha saputo resistere alla pressione, presentandosi all’ultima gara con un margine ridotto ma cruciale. La sfida finale sulle nevi di casa promette grande spettacolo e incertezza fino all’ultimo.