Il futuro di Jonas Vingegaard al Team Visma - Lease a Bike è stato finora considerato stabile e poco soggetto a speculazioni. Il campione danese è legato da un contratto a lungo termine con la squadra olandese, fino al termine della stagione 2028, per un progetto che punta a costruire ulteriori successi soprattutto nei Grandi Giri. Tuttavia, alcune recenti dichiarazioni hanno aperto uno spiraglio a scenari fino a oggi poco considerati.

'Non sarà facile, ma neanche impossibile'

Parlando con Viaplay, un altro corridore danese amico di Vingegaard, Magnus Cort Nielsen, ha rivelato un dettaglio significativo riguardo alle intenzioni del connazionale: "Dice sempre che se dovesse lasciare la Visma, lo farebbe solo per la Uno-X.

Quindi non è del tutto impossibile, ma probabilmente non sarà facile".

Non si tratta di una voce di mercato tradizionale, né di trattative in corso, bensì di un’indicazione precisa che fa emergere l’unica squadra che potrebbe attirare il campione danese in futuro. Questa apertura, seppur cauta, sposta la conversazione da un’assoluta improbabilità a un’interessante curiosità nel mondo del ciclismo professionistico.

L'interesse di Thor Hushovd

La Uno-X prosegue la sua crescita nel WorldTour, in cui è stata promossa quest'anno, e si sta rafforzando progressivamente. In passato, il team manager Thor Hushovd non aveva escluso la possibilità di puntare su un corridore di altissimo livello per dare ulteriore spinta al progetto, pur riconoscendo i limiti attuali.

"Un Vingegaard non costerebbe più del nostro intero budget", aveva dichiarato alla fine del 2025, sottolineando le difficoltà finanziarie ma anche la volontà di guardare al futuro con ambizione. Le parole di Hushovd collocavano dunque un eventuale approdo di Vingegaard alla Uno-X in un orizzonte di medio-lungo termine, dove si potranno superare i vincoli economici e contrattuali oggi esistenti. Per ora, la struttura consolidata di Visma e gli impegni contrattuali sembrano garantire una continuità senza scossoni. Ma proprio questa unica menzione della Uno-X come possibile destinazione futura offre un segnale di apertura.